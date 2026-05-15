La Nazionale italiana femminile di pallavolo torna subito in campo per il secondo confronto del BPER Test Match contro la Francia. Dopo la convincente vittoria ottenuta a Biella nel primo confronto, le azzurre affronteranno nuovamente le transalpine questa sera (venerdì 15 maggio) alle ore 21.00 al PalaIgor di Novara, in un test che permetterà al commissario tecnico Julio Velasco di proseguire il lavoro di valutazione del gruppo in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. L’Italia riparte dall’entusiasmo mostrato nella prima uscita ufficiale dopo il trionfo mondiale di Bangkok, arrivato 249 giorni fa, e proverà a confermare le ottime indicazioni emerse nel match inaugurale.

Il match tra Italia e Francia sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport, in abbonamento su Sky Sport Arena, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su NOW.

Francia superata 3-0 nel primo match

Nel primo incontro disputato al Palaforum di Biella, davanti a circa 2.500 spettatori, la Nazionale italiana femminile di pallavolo ha superato con autorità la Nazionale francese femminile di pallavolo con un netto 3-0 (25-18, 25-17, 25-14), controllando il match fin dalle battute iniziali. Le azzurre hanno mostrato immediatamente buona intensità al servizio, solidità nel sistema muro-difesa e grande fluidità nella distribuzione offensiva, elementi che hanno impedito alla Francia di trovare continuità durante l’incontro.

Oltre al risultato, il match ha offerto indicazioni molto positive allo staff tecnico, soprattutto per quanto riguarda l’inserimento delle giovani convocate e la risposta del gruppo dopo mesi senza gare ufficiali. A brillare in particolare è stata Linda Manfredini, eletta MVP dell’incontro proprio nel giorno del suo compleanno: la centrale azzurra ha contribuito in maniera importante al successo italiano..

Le scelte di Velasco e gli esordi in azzurro

Per il primo test il CT Julio Velasco ha scelto di affidarsi alla diagonale composta da Carlotta Cambi e Merit Adigwe, con Loveth Omoruyi e Stella Nervini schiacciatrici, Denise Meli e Linda Manfredini al centro e il libero Eleonora Fersino a guidare la seconda linea.

Una formazione giovane e sperimentale, nella quale proprio le centrali Meli e Manfredini hanno celebrato il loro esordio assoluto con la nazionale maggiore, offrendo indicazioni incoraggianti allo staff tecnico azzurro. Si tratta anche di un'importante alternativa in vista dei prossimi appuntamenti. La Nazionale francese femminile di pallavolo si è invece presentata con Enora Danard Selosse in cabina di regia e Lorielle Depie nel ruolo di opposto, affiancate in banda da Lilou Ratahiry e Amelie Rotar. Al centro spazio a Fatouimata Fanguedou e Amandha Sylves, con Juliette Gelin libero.