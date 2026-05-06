La startup cinese DeepSeek si appresta ad affrontare il suo primo round di raccolta fondi, con una valutazione stimata che è balzata sorprendentemente da 20 miliardi a circa 45 miliardi di dollari in poche settimane. Questo incremento significativo sottolinea la rapida crescita e l'importanza strategica dell'azienda nel panorama tecnologico globale.

Il China Integrated Circuit Industry Investment Fund, noto come “Big Fund”, è pronto a guidare questo investimento iniziale. Tale mossa è un chiaro segnale della strategia cinese volta a rafforzare il proprio ecosistema tecnologico interno, in particolare nel settore dei semiconduttori, dove il Big Fund agisce come principale veicolo statale per sostenere l'autonomia strategica.

L'ascesa della valutazione

Le cifre evidenziano un'ascesa notevole. Fino a poche settimane fa, si parlava di una valutazione iniziale di 10 miliardi di dollari, con un obiettivo di raccolta di circa 300 milioni di dollari. Successivamente, con il potenziale coinvolgimento di giganti tecnologici come Tencent e Alibaba, il valore si è avvicinato ai 20 miliardi di dollari. Ora, l'ingresso del Big Fund spinge la stima fino all'impressionante quota di 45 miliardi di dollari.

Struttura proprietaria e investitori

Il fondatore, Liang Wenfeng, detiene una quota sostanziale dell'89,5% della società, direttamente e indirettamente. È possibile che Liang Wenfeng partecipi personalmente a questo round inaugurale di finanziamento.

Oltre al Big Fund, anche i principali attori digitali cinesi come Tencent e Alibaba sono in trattative per la loro partecipazione, sebbene i dettagli finali siano ancora in fase di definizione.

Ragioni strategiche dell'intervento statale

Il coinvolgimento del Big Fund non è casuale; si inserisce perfettamente nella più ampia strategia di Pechino di coltivare un ecosistema di AI e semiconduttori completamente domestico e integrato. Questa iniziativa mira a ridurre significativamente la dipendenza della Cina dalla tecnologia straniera, in particolare quella proveniente dagli Stati Uniti.

DeepSeek ha ottimizzato la sua tecnologia per operare in modo efficiente sui chip AI di Huawei. Questa piattaforma è diventata sempre più centrale a causa dell'escalation delle restrizioni statunitensi sulle esportazioni di semiconduttori avanzati verso la Cina, rendendo la combinazione DeepSeek-Huawei una potente soluzione domestica.

Contesto tecnologico e geopolitico

L'intensa attenzione su DeepSeek deriva dal suo avanzato modello open-weight. Questo modello ha dimostrato prestazioni eccezionali, richiedendo al contempo costi e risorse computazionali notevolmente inferiori rispetto alle principali piattaforme statunitensi come OpenAI e Anthropic. La sinergia tra l'efficienza di DeepSeek, la sua natura open-source e l'affidamento sull'hardware locale la posiziona come un asset strategico critico per la Cina nell'attuale panorama geopolitico.

Tuttavia, le tensioni internazionali proiettano un'ombra, con il governo statunitense che ha sollevato accuse riguardo a potenziali furti di proprietà intellettuale da parte di DeepSeek.

Queste dinamiche alimentano le discussioni sul ruolo cruciale degli investimenti istituzionali statali come leva per accelerare l'autonomia nazionale in settori tecnologici chiave.

DeepSeek rappresenta oggi un punto di convergenza tra l'innovazione AI open-source all'avanguardia e la crescente assertività strategica della Cina nel dominio tecnologico. Il ruolo del Big Fund è emblematico di questa tendenza: l'alleanza tra modelli AI avanzati e investimenti pubblici potrebbe rimodellare fondamentalmente la futura architettura della competizione globale nell'intelligenza artificiale.