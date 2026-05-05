ElevenLabs accelera la sua crescita, annunciando il 5 maggio 2026 il terzo closing della sua Serie D. La startup di AI vocale ha attratto nuovi investitori di rilievo, tra cui istituzioni finanziarie globali come BlackRock, Wellington, D.E. Shaw e Schroders. Si uniscono anche aziende internazionali quali NVIDIA (tramite NVentures), Salesforce, Santander, KPN e Deutsche Telekom, oltre a figure di spicco del mondo creativo come Jamie Foxx, Eva Longoria e Hwang Dong-hyuk, creatore di Squid Game. Questo rafforza la posizione di ElevenLabs nel settore.

Crescita record: oltre 500 milioni di dollari di ARR

La società ha superato i 500 milioni di dollari di ARR (Annual Recurring Revenue) nei primi quattro mesi del 2026. Questo segue la chiusura del 2025 con circa 350 milioni di dollari. Il CEO Mati Staniszewski ha evidenziato l'aggiunta di circa 100 milioni di dollari di net new ARR nel primo trimestre 2026, portando il totale a circa 450 milioni.

Valutazione e Serie D

La Serie D, annunciata a febbraio e del valore complessivo di 500 milioni di dollari, ha innalzato la valutazione di ElevenLabs a 11 miliardi di dollari. Un balzo significativo rispetto ai 6,6 miliardi di dollari di settembre. Questo terzo closing consolida il finanziamento, che include oltre 100 milioni di dollari raccolti tramite tender offer per i dipendenti.

Strategia e visione di mercato

Il capitale sarà destinato all'ampliamento della piattaforma AI di ElevenLabs, integrando voce, chat, email e altri canali in agenti conversazionali avanzati. L'azienda prevede che «ogni grande impresa comunicherà con i propri clienti e pubblici attraverso AI agents». Una visione supportata da clienti come Deutsche Telekom, che considera ElevenLabs un elemento chiave della propria «Industrial AI vision».

L'impatto degli investitori creativi

L'ingresso di celebrità come Jamie Foxx, Eva Longoria e Hwang Dong-hyuk evidenzia il potenziale della tecnologia vocale per il settore creativo. Eva Longoria ha dichiarato che “l’AI sta trasformando il modo in cui vengono raccontate le storie”, definendo l'investimento in una piattaforma per creatori un passo strategico.

Con oltre 30 figure dello spettacolo, sport e intrattenimento coinvolte, ElevenLabs intende offrire a questa comunità l'opportunità di investire anche tramite Robinhood Ventures.

Prospettive future nell'AI conversazionale

Grazie alla nuova liquidità e a una solida crescita, ElevenLabs punta a rafforzare la sua leadership nei servizi di AI conversazionale vocale per le imprese. L'integrazione di modelli vocali naturali, agenti multicanale e soluzioni creative multimediali delinea la direzione: una piattaforma che unisce tecnologia di frontiera e valore per aziende e creatori. Il supporto di investitori istituzionali e individualità creative consente a ElevenLabs di operare su due fronti sinergici: evoluzione industriale e fruizione culturale autonoma, una combinazione che potrebbe ridefinire i confini della comunicazione conversazionale. ElevenLabs dimostra una chiara visione strategica, supportata da traguardi concreti, preannunciando una nuova era per l'AI vocale.