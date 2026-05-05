Il colosso dell'e-commerce Etsy ha lanciato la sua app nativa all'interno di ChatGPT, segnando un'evoluzione nell'interazione degli utenti con la piattaforma tramite l'intelligenza artificiale. Questa iniziativa mira a offrire un'esperienza di shopping personalizzata, consentendo agli acquirenti di esplorare un catalogo di oltre 100 milioni di articoli utilizzando il linguaggio naturale, superando le tradizionali ricerche basate su parole chiave.

La nuova funzionalità, attualmente in fase beta, permette agli utenti di interagire direttamente con Etsy all'interno di ChatGPT, semplicemente taggando @Etsy nei loro prompt.

L'applicazione di Etsy in ChatGPT quindi propone elenchi di prodotti pertinenti che gli utenti possono visionare, confrontare e, tramite link diretti, procedere all'acquisto sulla piattaforma.

L'evoluzione dell'integrazione con ChatGPT

Non si tratta della prima incursione di Etsy nell'ecosistema di ChatGPT. In precedenza, la piattaforma aveva già sperimentato la funzione Instant Checkout, che permetteva acquisti diretti dall'interfaccia di chat. Tuttavia, tale integrazione non ha raggiunto il volume di vendite atteso, spingendo Etsy a optare per lo sviluppo di una soluzione più profonda e integrata, concretizzatasi nell'attuale app nativa.

La strategia di Etsy: audacia e innovazione

Secondo Rafe Colburn, Chief Product and Technology Officer di Etsy, l'azienda persegue una strategia audace e da early adopter nell'integrazione dell'AI conversazionale nello shopping online.

Colburn ha sottolineato che l'esperienza offerta dall'app rappresenta una vera integrazione bidirezionale, destinata a generare interazioni più ricche e approfondite tra gli utenti e il vasto inventario della piattaforma.

Innovazioni AI interne e per i venditori

Parallelamente al lancio dell'app in ChatGPT, Etsy sta testando un agente di ricerca conversazionale direttamente sulla propria piattaforma, specificamente progettato per aiutare gli utenti a trovare regali. Questa funzione, similmente a quelle offerte da Amazon e Walmart, agisce come un assistente virtuale, guidando l'utente in un percorso di scoperta conversazionale per affinare le preferenze e individuare prodotti pertinenti, in modo più intuitivo e mirato.

L'impegno di Etsy nell'AI si estende anche agli strumenti per i venditori, con il lancio di funzionalità per la generazione automatica di titoli e descrizioni dei prodotti, oltre a un assistente per la redazione di messaggi destinati agli acquirenti. Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio, in cui l'AI non solo migliora l'esperienza complessiva sulla piattaforma, ma promuove anche la trasparenza attraverso l'introduzione di etichette che identificano i contenuti generati artificialmente.

Performance finanziarie e prospettive future

L'introduzione dell'integrazione con ChatGPT segue la recente pubblicazione dei risultati finanziari di Etsy per il primo trimestre del 2026, che hanno superato le aspettative con ricavi di 631 milioni di dollari e un incremento del 6% nelle vendite su base annua.

Un dato significativo è l'aumento degli acquirenti attivi, registrato per la prima volta in due anni, suggerendo una potenziale correlazione tra gli investimenti tecnologici e la ripresa della crescita della base utenti.

Questa strategia mira a consolidare la posizione di Etsy non solo come marketplace di riferimento, ma anche come attore primario nell'integrazione dell'intelligenza artificiale nel settore dell'e-commerce. La collaborazione con partner tecnologici di spicco e l'adozione di soluzioni AI innovative testimoniano un impegno continuo verso l'innovazione e lo sviluppo di esperienze utente sempre più coinvolgenti e personalizzate.