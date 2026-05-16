A partire dal 20 maggio 2026, Amazon interromperà il supporto tecnico per numerosi modelli di Kindle e Kindle Fire rilasciati fino al 2012. Questi dispositivi, alcuni con oltre 14 o 18 anni di attività, perderanno l’accesso al Kindle Store, impedendo l’acquisto, il prestito o il download di nuovi contenuti direttamente.

La lista include Kindle 1ª e 2ª generazione, Kindle DX e DX Graphite, Kindle Keyboard, Kindle 4 e 5, Kindle Touch, Kindle Paperwhite di prima generazione, Kindle Fire 1ª e 2ª generazione, Kindle Fire HD 7 e HD 8.9. Dopo tale data, la lettura dei contenuti già scaricati rimarrà possibile, ma la deregistrazione o il ripristino alle impostazioni di fabbrica impediranno una nuova registrazione.

Il jailbreak: la reazione degli utenti

In risposta, molti utenti hanno iniziato a eseguire il jailbreak dei propri Kindle. Questo processo, sebbene rischioso, permette di aggirare le limitazioni Amazon, consentendo l'installazione di funzionalità personalizzate come font, screensaver, app di lettura alternative e strumenti di terze parti che ne potenziano l’uso.

Il jailbreak è percepito come riappropriazione di dispositivi ancora funzionanti, evitando l'acquisto di nuovi modelli. Tuttavia, è un procedimento tecnico, non sempre compatibile con tutti i modelli o firmware, e può causare il malfunzionamento definitivo dell’e-reader in caso di errori.

Il procedimento di jailbreak richiede di disabilitare Wi-Fi o attivare la modalità aereo per prevenire aggiornamenti.

Si scarica un pacchetto da fonti affidabili (es. MobileRead), lo si trasferisce via USB nella directory principale del Kindle, e l'installazione avviene tramite comandi o impostazioni. Successivamente, si possono installare il Kindle Unified Application Launcher (KUAL) e KOReader, un lettore open source che supporta EPUB, PDF e offre funzionalità avanzate di file browsing.

Vantaggi e svantaggi

Il principale vantaggio del jailbreak è l’estensione della funzionalità di dispositivi non più supportati, prolungandone la vita utile oltre la semplice lettura offline.

Gli svantaggi sono concreti: software non ufficiali possono causare instabilità, crash frequenti o il blocco completo del Kindle. L'installazione di software esterno può anche ridurre l'autonomia della batteria.

Come alternative al jailbreak, è possibile caricare libri tramite USB senza modificare il sistema. Per una libreria completa, l’app Kindle, Kindle for Web o un nuovo dispositivo sono opzioni. Esistono anche e-reader alternativi come Boox Palma, Vivlio o il compatto Xteink X3.

Implicazioni e scelte

Il jailbreak riflette una tensione tra longevità dei dispositivi e politiche di supporto aziendali. La decisione di Amazon, motivata da sicurezza e aggiornamenti, evidenzia un ciclo vitale limitato per l'elettronica, spesso in contrasto con sostenibilità e diritti dei consumatori.

In questo contesto, il jailbreak emerge come resistenza digitale: un modo per reclamare il controllo sulla tecnologia acquistata e prolungarne la vita utile, anche senza supporto ufficiale.

Gli utenti con un Kindle interessato hanno tre scelte: mantenerlo offline, eseguire il jailbreak per funzionalità avanzate, o passare a un modello più moderno. Amazon offre incentivi per quest'ultima opzione, come sconti e crediti per il Kindle Store.