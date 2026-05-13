Amazon ha annunciato una svolta significativa per il suo ecosistema Kindle: a partire dal 20 maggio 2026, tutti i modelli di Kindle e Kindle Fire commercializzati nel 2012 o antecedenti perderanno l’accesso alle funzioni di acquisto, prestito e download di nuovi contenuti. Questa decisione riguarda dispositivi supportati per un periodo tra i 14 e i 18 anni, un ciclo di vita che ha ampiamente superato lo standard tecnologico attuale. La scelta è motivata dall'evoluzione dell'hardware, delle policy di sicurezza e delle aspettative degli utenti, fattori che rendono la manutenzione di questi modelli storici sempre più onerosa e meno sostenibile.

I contenuti già presenti sui dispositivi resteranno leggibili, ma non sarà più possibile scaricarne di nuovi.

Modelli Kindle interessati e impatto

I dispositivi specificamente coinvolti includono i primi Kindle, Kindle 2, DX, DX Graphite, Keyboard, 4, Touch, 5 e Paperwhite di prima generazione. Tra le tavolette, le prime due generazioni di Kindle Fire, Fire HD 7 e HD 8.9, saranno anch'esse escluse dallo store integrato.

Dopo la data stabilita, tali dispositivi non potranno più acquistare, prendere in prestito o scaricare libri direttamente dal Kindle Store. Inoltre, il servizio Send to Kindle, utilizzato per trasferire file o ebook da altri dispositivi, non sarà più disponibile. È importante notare che un eventuale reset o la deregistrazione del dispositivo impedirà la riconnessione al proprio account Amazon.

Le iniziative di Amazon per la transizione

Per mitigare l’impatto di questa transizione, Amazon ha inviato comunicazioni via e-mail agli utenti interessati, offrendo uno sconto del 20% sull'acquisto di un nuovo Kindle e un credito ebook di 20 USD, da utilizzare entro il 20 giugno 2026. Chi dispone di un dispositivo di nuova generazione o utilizza le applicazioni Kindle o Kindle for Web potrà continuare ad accedere senza problemi alle proprie librerie digitali.

Reazioni degli utenti e la questione ambientale

La decisione ha generato ampie e accese reazioni tra gli utenti. Molti hanno espresso il loro disappunto, sottolineando come i loro dispositivi, ancora perfettamente funzionanti e utili, siano ora resi obsoleti da una scelta percepita come ingiustificata e finalizzata a incentivare nuovi acquisti.

Alcuni utenti stanno valutando di orientarsi verso ecosistemi alternativi, come i lettori Boox o Kobo, per sfuggire a politiche che interpretano come forme di obsolescenza programmata.

Dal punto di vista ambientale, questa mossa solleva preoccupazioni riguardo al problema crescente dei rifiuti elettronici. Dispositivi ancora operativi potrebbero finire in discarica prematuramente. Si stima che i flussi globali di e-waste raggiungeranno 82 milioni di tonnellate entro il 2030, con un aumento del 32% rispetto al 2022.

Scenari futuri e alternative per gli utenti

La mossa di Amazon non è del tutto inedita: già nel 2016, modelli precedenti al 2012 richiedevano un aggiornamento per mantenere l’accesso allo store, e un graduale abbandono del supporto era già nell’aria.

Tuttavia, è la prima volta che si verifica una disconnessione totale dallo store integrato.

In prospettiva, chi desidera continuare a leggere senza interruzioni dovrà valutare l’acquisto di un nuovo e-reader. In alternativa, alcune soluzioni parziali, come il sideloading tramite USB o l’utilizzo temporaneo delle app Kindle, potrebbero offrire un supporto limitato agli utenti più affezionati ai vecchi dispositivi.

Nel panorama delle innovazioni tecnologiche e dei modelli di business digitali, la longevità dei prodotti è un tema cruciale. L’equilibrio tra sicurezza, modernizzazione e tutela dell’ambiente è sempre più delicato. Questa dismissione segna una linea di demarcazione: un ricordo del passato Kindle e l’apertura a un ecosistema più moderno e controllato, anche se a scapito di apparecchi ancora funzionanti.