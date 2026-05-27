L’azienda cloud Snowflake e Amazon Web Services (AWS) hanno siglato un accordo strategico quinquennale da 6 miliardi di dollari, annunciato mercoledì 27 maggio 2026. L’intesa potenzia l’adozione dell’intelligenza artificiale (AI) aziendale, garantendo a Snowflake accesso ai chip ARM-based Graviton di AWS e alla sua infrastruttura AI. Questo segna un passo cruciale nell’evoluzione dei carichi di lavoro enterprise verso soluzioni AI pervasive.

Contesto Finanziario e Crescita AI

Snowflake opera storicamente su AWS, ma è presente anche su Microsoft Azure e Google Cloud.

Le vendite di Snowflake tramite l’AWS Marketplace hanno raggiunto circa 7 miliardi di dollari dal 2012, rendendo questo nuovo contratto quasi pari al fatturato precedente sulla piattaforma. La spesa dei clienti Snowflake su AWS è raddoppiata nel 2025, toccando i 2 miliardi di dollari annuali, spinta dall’impulso dell’intelligenza artificiale.

Graviton: Il Ruolo delle CPU nell'AI

L’accordo amplia l’accesso ai processori AWS Graviton, progettati da Amazon per offrire superiore rapporto prezzo-prestazioni ed efficienza energetica. Con l’evoluzione dell’AI, dal training all’uso quotidiano tramite agenti, la domanda di CPU cresce. Le GPU gestiscono training e inferenza complessa, mentre le CPU sono essenziali per gli agenti AI e le operazioni di routine.

Andy Jassy, CEO di Amazon, ha sottolineato che i chip proprietari offrono un “miglior rapporto prezzo-prestazioni” rispetto a quelli Nvidia, sebbene AWS continui a usare hardware Nvidia.

Previsioni di Mercato per Snowflake

L’intesa ha innalzato le previsioni di fatturato prodotto per Snowflake per l’anno fiscale 2027 a 5,84 miliardi di dollari, dai 5,66 miliardi stimati. Questa revisione è dovuta all’aumento della richiesta di workload AI e alla migrazione cloud delle imprese.

Snowflake prevede di integrare funzionalità di AI generativa e agentica, rafforzare il go-to-market tramite AWS Marketplace e facilitare la transizione dei progetti pilota AI a usi operativi.

Panorama Competitivo dei Chip AI

L’accordo Snowflake-AWS si inserisce in un contesto competitivo. AWS ha già fornito milioni di chip Graviton a Meta, nonostante un precedente contratto di Meta da 10 miliardi con Google Cloud. Google sviluppa i propri chip AI, e Microsoft ha lanciato il suo chip Maia AI a gennaio. Nvidia ha introdotto la sua nuova CPU AI, Vera, descritta dal CEO Jensen Huang come l’ingresso in un mercato da 200 miliardi di dollari, con 20 miliardi già venduti.

Implicazioni Future per le Imprese

Questo accordo consolida il ruolo di Snowflake come hub dei dati enterprise orientato all’AI, permettendo alle aziende di attivare interfacce in linguaggio naturale, report automatici e agenti intelligenti per l’analisi dei dati.

Per AWS, l’impegno con Snowflake assicura volumi prevedibili per i chip Graviton e rafforza la competitività sui costi. L’intesa quinquennale è un punto di svolta nell’integrazione tra infrastrutture cloud e AI operativa: Snowflake punta su efficienza e scalabilità, mentre AWS accelera lo sviluppo di chip custom efficaci, in un mercato che evolve verso l’automazione, l’agentic computing e l’AI pervasiva.