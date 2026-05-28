Rivian, il rinomato produttore di veicoli elettrici, è pronto a immettere sul mercato il suo nuovo SUV R2, con le prime consegne ai clienti previste per il 9 giugno. Questo lancio segna un passo significativo per l'azienda, che intende ampliare il suo bacino di utenza grazie a un veicolo più accessibile rispetto all'attuale gamma R1.

Il R2: un modello chiave per la strategia Rivian

Il Rivian R2 rappresenta una svolta strategica, concepito per attrarre un pubblico più vasto grazie al suo prezzo di partenza competitivo, inizialmente fissato a meno di 60.000 dollari.

L'azienda ha già annunciato piani per l'introduzione di una versione "standard" nel 2027, con un costo di partenza di 48.490 dollari. Inoltre, è attesa per la fine del prossimo anno una variante ancora più economica, con un prezzo che si aggira intorno ai 45.000 dollari, cifra promossa sin dalla presentazione del R2 nel 2024.

RJ Scaringe, fondatore e CEO di Rivian, ha sottolineato l'importanza di questo modello, definendolo "forse la cosa più importante che abbiamo lanciato finora". La casa automobilistica nutre aspettative elevate per una rapida escalation produttiva, con l'obiettivo ambizioso di consegnare fino a 25.000 veicoli entro la fine dell'anno.

Consegne e prime prove su strada: il 9 giugno

La data del 9 giugno non sarà significativa solo per l'inizio delle consegne ai primi acquirenti, ma anche per l'apertura delle opportunità di test drive per il pubblico. Questo segna una transizione fondamentale nella strategia di Rivian, passando dalla fase di configurazione e anteprima alla disponibilità effettiva del veicolo.

I clienti possono già usufruire di strumenti di configurazione avanzata, che consentono di selezionare e salvare le proprie preferenze per quanto riguarda colore, interni, cerchi e altre opzioni di personalizzazione. Questa funzionalità è disponibile prima dell'apertura ufficiale degli ordini, con l'intento di ottimizzare l'esperienza d'acquisto e permettere a ogni acquirente di modellare il proprio SUV elettrico secondo i propri gusti individuali.

Il futuro e la ricerca della redditività per Rivian

Con l'introduzione del R2, Rivian non si limita ad ampliare la sua offerta di veicoli, ma persegue anche l'obiettivo di trasformare la propria struttura finanziaria. L'azienda confida che il successo del R2, unitamente al futuro lancio del suo "fratello" hatchback, il Rivian R3, possa finalmente condurla al raggiungimento della redditività, un traguardo atteso sin dalla sua fondazione nel 2009.

L'annuncio di queste tappe è stato ulteriormente rafforzato da una comunicazione sui canali social media, con Wassym Bensaid, responsabile del software, che ha espresso l'entusiasmo dell'azienda e il suo impegno nel garantire una transizione fluida dalla presentazione alla consegna dei veicoli.

L'introduzione del R2 posiziona Rivian per affrontare con maggiore determinazione le sfide del mercato dei veicoli elettrici, mantenendo un focus sull'innovazione tecnologica e sul miglioramento continuo dell'esperienza utente.