In un panorama tecnologico dominato da colossi e standardizzazione, emerge un movimento che fonde creatività e ribellione: i cyberdeck fai-da-te. Ispirati dal romanzo di fantascienza "Neuromancer" di William Gibson, questi dispositivi rappresentano un'alternativa affascinante e controcorrente ai prodotti tecnologici tradizionali.

L'ascesa dei cyberdeck personalizzati

La tendenza dei cyberdeck, piccoli computer portatili realizzati artigianalmente, ha guadagnato popolarità con l'avvento di microcomputer come il Raspberry Pi. Queste creazioni personalizzate non sono solo uno sfogo creativo, ma una forma di resistenza e personalizzazione in un mondo dominato da dispositivi generici.

CC, autoproclamatasi "open source baddie", costruisce computer all'interno di borse a conchiglia rosa, descrivendoli come Tamagotchi, e-reader e terminali completi, connessi ai suoi server e al suo sistema AI locale.

Nonostante non abbia una formazione in ingegneria, CC documenta il processo sul suo blog Bimbo Tech, ispirando altre donne a costruire i propri cyberdeck. Questo movimento, amplificato dai social media, vede donne trasformare componenti tecnologiche in opere d'arte iper-femminili, celebrando la diversità e opponendosi alla monotonia dei prodotti di massa.

Estetica e ribellione: oltre la funzionalità

L'estetica gioca un ruolo cruciale nella crescente popolarità dei cyberdeck. Il processo di personalizzazione e design è diventato una vera arte, sfidando il sessismo implicito nella tecnologia, dove i modelli "pro" o "elite" sono quasi sempre neri o argento, mai rosa.

Sui social media, si trovano esempi come un cyberdeck in legno e muschio per giochi Game Boy Color, un lettore MP3 in un fossile stampato in 3D, una casa delle bambole Barbie che rivela un mini-computer, o una figurina di anatra per memo vocali.

Questa tendenza non è solo una questione di estetica "girly" o puro divertimento. Rappresenta una silenziosa ribellione contro l'omogeneità onnipresente di Big Tech e la cultura dell'ottimizzazione. È un rifiuto dei dispositivi di massa, un desiderio di riappropriarsi della tecnologia per creare un rapporto più personale e meno astratto.

Empowerment e riconquista della tecnologia

Le donne che costruiscono e condividono i loro cyberdeck sono mosse da un profondo desiderio di empowerment, sfidando la narrativa che i dispositivi complessi debbano essere rigidi e puramente funzionali.

Maro Vandanyan, ad esempio, utilizza hardware riciclato per creare articoli di moda, evidenziando il legame storico tra la tessitura e la tecnologia. Prima dei processori in silicio, i primi computer usavano memoria a nucleo magnetico, tessuta con fili di rame, e tessitrici esperte lavorarono per l'Apollo Guidance Computer della NASA.

Vandanyan, con il suo "crocheting with computers" o "macramé motherboard", ha iniziato a tessere Raspberry Pi rosa per borse e corsetti, affrontando critiche maschiliste ma dimostrando la piena funzionalità delle sue creazioni. Questo artigianato tecnologico è un atto di appropriazione e riscoperta di un rapporto più personale con la tecnologia, con le comunità online che offrono supporto e ispirazione reciproca.

Un futuro di autonomia e creatività

Il crescente successo dei cyberdeck, pur essendo ancora una sottocultura, rivela un desiderio diffuso di dispositivi che siano estensioni dell'identità personale, non solo strumenti. In un'era ossessionata dall'efficienza, i cyberdeck dimostrano che la tecnologia può essere anche espressione di passione, creatività e autonomia. Essi rappresentano un rifiuto diretto della cultura della Silicon Valley, non solo per l'uso del rosa, ma per la loro intenzionale impraticità e inefficienza, un atto radicale in una cultura che venera l'ottimizzazione.

Scegliere esperienze tech fai-da-te e "approssimative" crea un rapporto più stretto con dispositivi altrimenti astratti.

Questo movimento sta portando più donne all'hardware e al software, educandosi a vicenda e colmando un vuoto energetico nella società, dimostrando che la vera innovazione risiede nella capacità di riappropriarsi della tecnologia in modi nuovi e inaspettati.