Instagram sta potenziando le sue funzionalità per offrire agli utenti un maggiore controllo sui contenuti che appaiono nei loro feed. Adam Mosseri, capo di Instagram, ha recentemente illustrato le nuove modalità con cui gli utenti potranno interagire con la funzione “Your Algorithm”. Introdotta con l'obiettivo di permettere la specifica dei tipi di contenuti desiderati, questa funzionalità viene progressivamente estesa in diverse aree dell'applicazione, segnando un'evoluzione significativa nella personalizzazione dell'esperienza utente.

L'evoluzione di "Your Algorithm" e le nuove interazioni

La funzione “Your Algorithm”, lanciata lo scorso anno, è destinata a diventare un elemento centrale dell'esperienza su Instagram. Mosseri ha sottolineato l'intento di farla evolvere da un semplice settaggio a una componente fondamentale del modo in cui gli utenti vivono la piattaforma. Attualmente, alcune di queste nuove funzionalità sono in fase di test.

Tra gli esempi menzionati, spiccano la possibilità di far apparire il menu “Your Algorithm” scorrendo verso il basso nel feed principale e l'introduzione di pulsanti specifici sotto i Reels per indicare la preferenza su contenuti simili. Questo approccio mira a fornire una personalizzazione avanzata che potrebbe rivoluzionare l'interazione con la piattaforma.

Espansione dei controlli al feed principale

Un aggiornamento cruciale riguarda l'ampliamento dei controlli “Your Algorithm” al feed principale. Questa espansione consente agli utenti di gestire i temi che influenzano le raccomandazioni non solo nei Reels e nella sezione Esplora, ma anche nel feed principale, che ora include una porzione più ampia di post suggeriti da account non seguiti.

La funzionalità presenta agli utenti una lista iniziale di argomenti generata dalle loro attività precedenti. Su questa base, possono intervenire per aggiungere o rimuovere temi, permettendo al sistema di regolare le raccomandazioni future. Questo meccanismo offre una personalizzazione basata sulle preferenze esplicite dell'utente, andando oltre la semplice interazione passiva.

L'importanza strategica del controllo utente

Adam Mosseri ha evidenziato come la possibilità di influenzare attivamente i contenuti attraverso il feedback risponda a una frustrazione diffusa tra gli utenti, spesso insoddisfatti della mancanza di controllo sui feed basati su raccomandazioni. Grazie all'impiego di modelli linguistici avanzati, Instagram è ora in grado di descrivere i cluster di contenuti in modo comprensibile, facilitando agli utenti il compito di modellare le percezioni dell'algoritmo sui propri interessi.

Dal "social media" al "media di interesse"

Questo cambiamento nel modo in cui i contenuti vengono proposti è stato descritto da esperti come Gary Vaynerchuk come un passaggio dai tradizionali feed basati sui follower a un modello di scoperta incentrato sugli interessi.

Tale evoluzione è cruciale per i creatori di contenuti, che devono garantire che i loro post segnalino chiaramente argomenti e intenti del pubblico per apparire nelle raccomandazioni. Mosseri ha inoltre anticipato che in futuro Instagram svilupperà ulteriori controlli per persone, stati d'animo e tipi di contenuto, rendendo il sistema di raccomandazione ancora più sofisticato e personalizzato.

In sintesi, queste innovazioni rappresentano un tentativo significativo di rendere l'esperienza su Instagram più personalizzata, rilevante e trasparente per ciascun utente. Questa evoluzione segna un passo avanti verso una maggiore autonomia e controllo sulla piattaforma, mirando a un'esperienza utente più ricca e mirata.