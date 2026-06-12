Mistral AI, startup francese, sta negoziando un round di finanziamenti da circa 3 miliardi di euro. La valutazione salirebbe a 20 miliardi di euro, quasi il doppio del valore registrato lo scorso anno nel round di serie C, indicando una crescita rapida.

Visione europea

Fondata nel 2023 da ex ricercatori di Google DeepMind e Meta, Mistral AI si propone come alternativa europea ai colossi statunitensi dell'AI. Mira alla sovranità tecnologica europea con un approccio aperto e modelli di base personalizzabili.

Strategie di autonomia

Mistral AI si focalizza su infrastrutture proprietarie (data center inclusi).

Un nuovo centro dati vicino a Parigi ne è esempio. La startup valuta anche la progettazione di propri chip, per ridurre la dipendenza da Nvidia.

Collaborazioni e impatto

Nonostante il divario con i leader globali, Mistral AI ha stretto partnership strategiche con gruppi europei (Airbus, BMW) e la difesa francese. Le alleanze rafforzano la sua posizione, aprendo allo sviluppo di soluzioni verticali per bancario e cybersicurezza.

Confronto con i giganti AI

Mistral AI è distante dai rivali americani (OpenAI, Anthropic) in finanziamenti e valutazioni. Questo round è cruciale per ridurre il divario, investendo in modelli competitivi globalmente. L'ascesa di Mistral AI evidenzia l'impegno europeo nel potenziare le proprie capacità AI, consolidando la posizione del continente e promuovendo controllo e personalizzazione delle tecnologie locali, in linea con normative europee.