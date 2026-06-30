La Fiorentina potrebbe presto affondare il colpo per uno dei giovani centrocampisti più interessanti della Juventus, Fabio Miretti, mentre il Milan continua a scandagliare il mercato alla ricerca del difensore centrale richiesto da Ruben Amorim. Sul fronte Napoli, invece, prende sempre più corpo l'ipotesi di una cessione di Lorenzo Lucca, destinato a lasciare gli azzurri nel corso dell'estate per trovare maggiore spazio.

Miretti nel mirino della Fiorentina, il Bologna si allontana

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate dal giornalista Mirko Di Natale, da domani in poi particolare attenzione andrà riservata alla situazione di Fabio Miretti.

Il centrocampista classe 2003 sarebbe tra i principali candidati a lasciare la Juventus, che valuterebbe il suo cartellino tra i 12 e i 14 milioni di euro. Una cifra ritenuta accessibile da diversi club, con la Fiorentina pronta a valutare concretamente l'operazione nelle prossime settimane.

Sul giovane bianconero si sarebbero informati anche il Como e il Villarreal, mentre appare sempre più defilato il Bologna. La società rossoblù aveva seguito con interesse Miretti, ma soltanto nell'ottica di un prestito, formula che non soddisferebbe la Juventus. I bianconeri, infatti, sembrano orientati verso una cessione a titolo definitivo, così da monetizzare e reinvestire il ricavato nelle prossime operazioni di mercato.

Il Milan punta Inácio, il Genoa pensa a Lucca

In casa Milan prosegue senza sosta la ricerca di un nuovo centrale difensivo. La pista che porta ad Antonio Silva si starebbe complicando sensibilmente, con il Benfica intenzionato a trattenere il proprio gioiello anche nella prossima stagione. Per questo motivo la dirigenza rossonera avrebbe deciso di intensificare i contatti per Goncalo Inacio, difensore dello Sporting Lisbona che Ruben Amorim conosce molto bene per averlo allenato durante la sua esperienza in Portogallo. Il club lusitano, però, non sarebbe disposto a fare sconti e valuterebbe il cartellino del classe 2001 intorno ai 40 milioni di euro.

Nel frattempo resta in uscita dal Napoli Lorenzo Lucca.

L'attaccante sembrava poter essere inserito nella trattativa con la Lazio per arrivare a Mario Gila, ma gli ultimi sviluppi avrebbero cambiato gli scenari. Il centravanti dovrebbe lasciare Castel Volturno per una cifra vicina ai 20 milioni di euro e, secondo le indiscrezioni, il Genoa di Daniele De Rossi avrebbe già manifestato un concreto interesse. Un'opportunità che potrebbe consentire ai rossoblù di aggiungere fisicità e profondità al proprio reparto offensivo, mentre il Napoli farebbe cassa per finanziare nuovi innesti.