netflix ha introdotto un nuovo sistema di accesso ai singoli profili collegati allo stesso account. Finora tutti i profili associati allo stesso account utilizzavano le credenziali dell'account principale ma, a partire da giugno 2026, il colosso dello streaming ha introdotto una nuova modalità per il login. Sempre più utenti stanno segnalando la ricezione di comunicazioni ufficiali da parte di Netflix in cui vengono invitati ad associare un indirizzo email ad ogni profilo collegato all'abbonamento.

Cambiamenti in arrivo dal 15 giugno

Ars Technica ha interpellato direttamente l'azienda ottenendo una conferma da parte di un portavoce il quale ha spiegato che si tratta di un aggiornamento permanente relativo al sistema di accesso.

Netflix afferma che il cambiamento è in atto ufficialmente dal 15 giugno e che si sta estendendo gradualmente per arrivare a coprire la totalità degli abbonati. Inoltre, l'azienda ha pubblicato anche una pagina di supporto ufficiale da parte del servizio di streaming, confermando ulteriormente come la modifica sia definitiva.

Grazie a tale cambiamento, ogni utente potrà disporre di proprie credenziali di accesso, indipendenti da quelle del profilo principale. In questo modo si andrà a semplificare l'autenticazione su dispositivi diversi da quelli soliti e sarà possibile garantire un livello di sicurezza maggiore. Potendo contare su password univoche, Netflix afferma che il log-in diventa più semplice da effettuare senza doversi coordinare sempre con il proprietario dell'account.

Netflix ha avviato un profondo rinnovamento

Inoltre, considerando che ogni account sarà completamente autonomo, si potranno personalizzare le preferenze di visualizzazione, la lingua e l'audio senza accedere al profilo del titolare dell'account. Si tratta di un cambiamento importante che punta a migliorare l'esperienza utente semplificando i processi. Netflix sottolinea che l'aggiunta di una email al profilo non si applica, per motivi di sicurezza, ai profili per bambini.

Nonostante la volontà di semplificare l'accesso alla piattaforma, alcuni utenti hanno espresso le proprie preoccupazioni in relazione alla privacy. Di fatto, Netflix sta richiedendo di aggiungere nuove email ai propri database e, come indicato all'interno dell'informativa sulla privacy, le email possono essere condivise con aziende di terze parti che si occupano di marketing e pubblicità.

Una volta effettuato l'aggiornamento e associato un indirizzo email, si potranno ricevere comunicazioni e suggerimenti da parte di Netflix sui contenuti consigliati o promemoria sui film e le serie TV da completare. Resta da capire se questa novità sarà accompagnata da ulteriori modifiche nella gestione degli account.