Ferrari ha presentato la Ferrari 12Cilindri Manuale, una serie speciale realizzata in edizione limitata a soli 1499 esemplari. L'inedita supercar di Maranello è nata per offrire ai clienti la possibilità di tornare a guidare nuovamente una vettura del Cavallino Rampante dotata di cambio manuale. L'azienda ha voluto rievocare le emozioni di guida che solo un cambio ad H è in grado di trasmettere, evolvendo il concetto stesso per unire tecnologia e prestazioni.

La Ferrari 12Cilindri Manuale guarda alle Gran Turismo degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta ma integra le più moderne tecnologie del Cavallino Rampante.

Nonostante la base tecnica della vettura sia quella che già conosciamo, senza stravolgimenti estetici o nella motorizzazione, l'introduzione di un sistema Manuale by-wire consente di interagire con la vettura grazie al comando del manuale affiancato al nuovo pedale frizione.

L'intero componente è stato progettato dei tecnici di Maranello con lo scopo di sfruttare i punti di forza del cambio DTC ad otto rapporti e unirli agli input del guidatore per la selezione delle marce. Il pilota può gestire le sei marce attraverso il cancelletto del cambio e la frizione by-wire, inviando i comandi ad una centralina che provvederà ad effettuare l'innesto o la scalata delle marce.

La 12Cilindri Manuale di Ferrari nasce per fondere tecnologia e tradizione riscoprendo uno stile di guida ispirato alle Gran Turismo che hanno fatto la storia del Cavallino Rampante

Il progetto del sistema Manuale by-wire punta ad unire il meglio dei due mondi, consentendo quindi un approccio alla guida senza precedenti. Infatti, il cambio rimane il DCT ad otto rapporti e, se utilizzato in modalità manuale, sarà possibile utilizzarne solo sei. Passando in modalità automatica, invece, la Ferrari 12Cilindri Manuale potrà sfruttare tutti i rapporti disponibili agevolando la guida quando non è richiesta una particolare interazione con la vettura.

Nonostante la presenza delle centraline di controllo, gli input del guidatore saranno fondamentali per la corretta marcia della vettura.

Se lo stacco della frizione non avverrà in maniera corretta si potrà rischiare di spegnere la supercar o stallare il motore in fase di scalata. Inoltre, i piloti più esperti potranno effettuare il punta-tacco per sfruttare al meglio l'inserimento delle marce.

La scelta di produrre 1499 esemplari di questa supercar del Cavallino Rampante è legata al valore storico di tale numero. Infatti, si tratta della cilindrata del primo motore a dodici cilindri prodotto da Ferrari nel 1947, segnando un ponte tra passato e presente del marchio. Inoltre, a sottolineare ulteriormente l'esclusività del modello, la Ferrari 12Cilindri Manuale verrà proposta esclusivamente in allestimento Tailor Made dedicato. I clienti potranno personalizzarne ogni aspetto estetico in maniera esclusiva e rendere unico ogni modello.

Sono presenti alcuni dettagli che conferiscono ai modelli una riconoscibilità immediata come il logo presente sulla mostrina laterale realizzato tramite laseratura e la finitura gessata che rende omaggio alla Ferrari 365 GTB4 nella parte anteriore e posteriore. Il design dei cerchi è stato realizzato appositamente così come il battitacco in alluminio che presente il della logo vettura inciso. Sotto il cofano trova spazio il motore V12 aspirato da 6,5 litri, capace di sprigionare 830 cv con regimi di rotazione fino a 9.500 giri/min. Lo scatto da da 0 a 100 km/h avviene in circa 3,0 secondi con una velocità massima superiore ai 340 km/h.