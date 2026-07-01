Automobili Lamborghini ha presentato la nuovissima Urus SE Performante, nuova interpretazione del concetto di Super SUV sviluppato dalla Casa di Sant'Agata Bolognese. La vettura più venduta del marchio può contare su numerose novità tecniche in grado di migliorare le sensazioni di guida e il comfort a bordo. La nuova versione è stata concepita per ridefinire gli standard di categoria in termini di performance, dinamica di guida ed efficienza aerodinamica.

Il cuore della Urus SE Performante è il motore V8 biturbo da 4.0 litri abbinato a un motore elettrico a magneti permanenti.

Il powertrain è in grado di raggiungere una potenza combinata di 596 kW pari a 812 CV con un valore di coppia di 1000 Nm. Si tratta di valori da record per il modello, che beneficia di un rapporto tra peso e potenza di 3 kg/CV grazie all'ampio utilizzo di fibra di carbonio per la carrozzeria.

Gli ingegneri di Automobili Lamborghini hanno voluto mantenere il DNA che ha reso il Super SUV così apprezzato tra gli appassionati ma, al tempo stesso, hanno introdotto novità tecniche in grado di alzare ulteriormente l'asticella delle performance. Per Urus SE Performante si è adottato il concetto di “sportività audace”, puntando a unire forma e funzione secondo nuovi canoni.

Lamborghini ha svelato la nuova Urus SE Performante

Le linee di Urus SE Performante risultano, così, più tese e affilate. Il design generale enfatizza il carattere della vettura che dispone, tra le altre cose, di un nuovo cofano in fibra di carbonio e prese d'aria ridisegnate per migliorare la gestione dei flussi d'aria e il raffreddamento delle componenti. La vista laterale risulta più muscolosa grazie ai nuovi passaruota e ai cerchi da 23 pollici con un sofisticato disegno ad Y intrecciata. Rinnovato anche il paraurti posteriore e ora l'intera sezione posteriore beneficia della presenza di due spoiler per incrementare l'efficienza aerodinamica e la deportanza.

Il powertrain, più potente di 146 CV e 150 Nm rispetto alla precedente Urus Performante, è affiancato da un cambio automatico ad otto rapporti progettato per esaltare il carattere sportivo del Super SUV.

La trazione integrale e il differenziale posteriore autobloccante a controllo elettronico consentono di migliorare la dinamica di guida rendendola una vera e propria supercar di Sant'Agata Bolognese. Trattandosi di una vettura plug-in, è in grado di percorrere oltre 60 km a zero emissioni sfruttando la batteria da 25,9 kWh. Sfruttando appieno la potenza del gruppo propulsore, invece, è possibile accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,3 secondi e raggiungere i 200 km/h in appena 10,8 secondi. La velocità massima di Urus SE Performante è di 312 km/h.

Al fine di poter scaricare a terra tutta la potenza disponibile senza esitazioni, Automobili Lamborghini ha riprogettato il sistema sospensivo introducendo l'architettura AURA con sospensioni 2K2V a doppia camera d’aria.

Agendo simultaneamente sulla componente elastica e su quella di smorzamento, la Urus SE Performante può cambiare radicalmente il modo in cui risponde alle asperità del fondo stradale in base alla modalità di guida selezionata. Gli utenti potranno scegliere se privilegiare il comfort di guida o la sportività con un ampio range di soluzioni intermedie.

Gli interni di Urus SE Performante sono stati realizzati secondo il design “Feel like a pilot” basato su uno schermo da 12,3 pollici installato al centro della plancia. Il sistema integra una interfaccia Human Machine Interface (HMI) intuitiva che deriva da quella utilizzata su Revuelto e punta a mostrare tutte le informazioni essenziali alla guida.

Il Lamborghini Centro Stile ha curato la realizzazione della plancia, dei sedili e dell'intero abitacolo partendo dall'inconfondibile forma ad Y integrata nei vari elementi, come portiere e bocchette di aerazione. Il Super SUV presenta anche una inedita pulsantiera meccanica di chiara ispirazione aeronautica che consente di unire la sportività ad una sensazione di lusso raffinato.

Automobili Lamborghini non ha ancora confermato la disponibilità e i prezzi di Urus SE Performante. Il prezzo di listino potrebbe partire da 290 mila euro a cui si aggiungeranno le personalizzazioni e gli optional.