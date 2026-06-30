I passeggeri che utilizzano la Linea 1 della metropolitana di Napoli possono ora beneficiare di una connessione mobile stabile e ad alte prestazioni. È stata infatti attivata la copertura 4G e 5G lungo l'intero percorso, che si estende attraverso sedici stazioni, dal Centro Direzionale fino a Piscinola. Questa innovazione consente agli utenti di inviare messaggi, effettuare telefonate e videochiamate senza interruzioni di segnale, garantendo una connettività continua sia all'interno delle stazioni che nelle gallerie sotterranee.

Connettività Avanzata: Un Salto di Qualità per il Servizio

L'inaugurazione della nuova infrastruttura di connettività è avvenuta con una videochiamata simbolica dell’assessore alla Digitalizzazione del Comune di Napoli, Valerio Di Pietro, dalla stazione Municipio. Di Pietro ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa, affermando che “in una società così connessa, avere una connessione performante come il 5G nella metro rappresenta un salto di qualità alla fruibilità del servizio”. Ha inoltre evidenziato come questo sia un “tassello importante in vista dell'ampliamento di questi strumenti”, con la prospettiva di potenziare la connettività anche sulla Linea 6 e in altre aree pubbliche della città.

Il progetto è stato sviluppato da Cellnex, azienda leader nel settore, attraverso l'implementazione di soluzioni DAS (Distributed Antenna Systems), in stretta collaborazione con il Comune di Napoli e l'Azienda Napoletana Mobilità (Anm). L'obiettivo primario è assicurare una copertura mobile robusta e performante in tutte le zone della Linea 1, migliorando significativamente l'esperienza di navigazione e comunicazione per cittadini e turisti.

Un Modello di Città Connessa e Inclusiva

Federico Protto, presidente e CEO di Cellnex Italia, ha commentato l'attivazione del servizio, definendola “un passo concreto verso un modello di città sempre più connessa, efficiente e inclusiva”. Protto ha espresso l'orgoglio dell'azienda per aver contribuito a questo progetto, realizzato attraverso un modello di infrastruttura condivisa e neutrale.

Questo approccio innovativo è capace di ottimizzare gli investimenti degli operatori e di accelerare la diffusione di servizi mobili ad alte prestazioni, anche in contesti complessi come le infrastrutture metropolitane.

Benefici per la Sicurezza e la Crescita degli Utenti

L’assessore ai Trasporti, Edoardo Cosenza, ha posto l'accento sull'impatto positivo della connettività sulla sicurezza della metropolitana. “Avere una connettività stabile incide anche sulla sicurezza della metropolitana”, ha dichiarato Cosenza, evidenziando la complessità ma anche l'importanza di garantire un segnale stabile anche nelle gallerie, situate a decine di metri sotto terra. Ha inoltre collegato questa implementazione a eventi futuri di rilievo, come la Coppa America, e alla notevole crescita del numero degli utenti, che nell'ultimo anno ha registrato un incremento del +23% sulla Linea 1 e un impressionante +90% sulla Linea 6.

L'iniziativa è stata presentata ufficialmente durante il convegno intitolato ‘Connessi al futuro’, tenutosi nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo. All'evento hanno partecipato figure istituzionali chiave, tra cui l’assessore Valerio Di Pietro e il vicepresidente e assessore ai Trasporti, Mobilità e Mare della Regione Campania, Mario Casillo. Le conclusioni del convegno sono state affidate all’assessore comunale alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, Edoardo Cosenza.