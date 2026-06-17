Per anni, il panorama dei social media è stato dominato da algoritmi di raccomandazione che decidevano i contenuti nei feed degli utenti. Questi sistemi, controllati dalle piattaforme, si basavano su interazioni come "mi piace" o "non mi interessa" per ottimizzare l'esperienza. Ora, una nuova era sta emergendo: piattaforme come Threads, Instagram e TikTok introducono strumenti che permettono agli utenti di personalizzare il proprio algoritmo, grazie all'uso dell'intelligenza artificiale.

Questa evoluzione può essere vista come un passaggio da un tradizionale "canale TV" uguale per tutti a un servizio di streaming personalizzato, dove ogni utente gestisce le proprie preferenze.

Le applicazioni più innovative stanno implementando funzioni che consentono di "allenare" il proprio algoritmo, influenzando direttamente i contenuti che appaiono nei feed.

Threads: la funzione "Your Algo" per il controllo dei contenuti

Il 16 giugno 2026, Threads ha lanciato la funzione “Your Algo”, un'evoluzione dello strumento “Dear Algo”. Mentre “Dear Algo” permetteva agli utenti di influenzare il feed tramite post pubblici (es. “Dear Algo, mostrami più post sui podcast”), “Your Algo” consente di indicare privatamente le proprie preferenze. Gli utenti possono selezionare temi e decidere per quanto tempo tali preferenze debbano influenzare il feed, scegliendo tra uno, tre o sette giorni. Questa funzione rappresenta un significativo aumento del controllo utente sui contenuti visualizzati, allontanandosi dall'impostazione passiva tradizionale.

Crescita e innovazioni di Threads

Threads, un'app di Meta, ha recentemente raggiunto il traguardo di mezzo miliardo di utenti attivi mensili. Parte di questo successo è attribuito alla funzione “communities”, che ha aumentato significativamente l'engagement in Asia, specialmente in Corea del Sud e Giappone. Il successo di Threads è rafforzato dall'introduzione di nuove funzionalità, come il "discovery hub" per le comunità e le "badges" per i migliori contributori. Queste innovazioni stanno permettendo di creare forme di engagement organico e preparano il terreno per future monetizzazioni.

Il futuro della personalizzazione algoritmica

La transizione verso algoritmi controllati dagli utenti segna una svolta importante nel modo in cui le persone interagiscono con le piattaforme social.

Se in passato gli utenti erano in gran parte spettatori passivi, oggi hanno l'opportunità di modellare attivamente i loro ambienti digitali. Questo trend potrebbe trasformare il ruolo degli algoritmi, rendendoli strumenti di empowerment personale piuttosto che semplici motori di marketing.

Infine, sebbene questa personalizzazione possa migliorare l’esperienza utente, solleva anche questioni su come verranno gestiti i dati personali e su come evitare che le "echo chambers" vengano rafforzate ulteriormente.