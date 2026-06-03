Substack ha lanciato il 3 giugno 2026 “Reply Rules”, una funzionalità che permette ai creatori di stabilire linee guida precise per le risposte del pubblico ai loro contenuti. Questa innovazione mira a garantire un maggiore controllo sui commenti e a ridurre il carico di moderazione manuale, in linea con la filosofia di moderazione decentralizzata della piattaforma.

Come funziona Reply Rules

I creatori possono definire direttive per le risposte a post, Notes o Chat, ad esempio evitando “AI-slop” (risposte generiche generate da intelligenza artificiale), proibendo la volgarità o richiedendo formati specifici come gli haiku.

Il sistema apprende dalle azioni del creatore, filtrando automaticamente i commenti non conformi. I creatori possono comunque visualizzare e ripristinare le risposte nascoste.

Moderazione decentralizzata e strumenti esistenti

Questa novità rafforza la visione di Substack di una moderazione gestita dagli autori. Strumenti preesistenti come il blocco dei post, la cancellazione dei commenti e il ban degli utenti offrono già controllo. Reply Rules automatizza parte del processo, alleggerendo il carico operativo e mantenendo la supervisione individuale.

Disponibilità e altre innovazioni del 2026

Attualmente, Reply Rules è disponibile per tutte le pubblicazioni in lingua inglese. Nel 2026, Substack ha introdotto anche uno studio di registrazione integrato per pre-registrare e pubblicare video, e un'app TV dedicata che permette agli abbonati di fruire di contenuti su grandi schermi domestici.

Vantaggi, strategie e visione futura

Reply Rules offre un vantaggio competitivo a Substack, riducendo gli interventi manuali e migliorando la qualità del dibattito. I creatori possono concentrarsi maggiormente sui contenuti e sulle strategie editoriali, mantenendo la flessibilità operativa. Per un uso ottimale, è cruciale definire obiettivi chiari e monitorare le risposte filtrate per calibrare le regole. Questa funzionalità consolida l'identità di Substack come piattaforma di pubblicazione indipendente e autogestita, offrendo un vantaggio distintivo in un panorama digitale competitivo dove qualità e comunità sono fondamentali.