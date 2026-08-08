X, la piattaforma social di proprietà di Elon Musk, sta ridefinendo il proprio approccio alla monetizzazione per i content creator. Con l'introduzione del nuovo programma Original Content Rewards, la piattaforma si allontana dal precedente modello di revenue sharing, ponendo una marcata enfasi sui contenuti originali e di qualità.

Un nuovo modello di remunerazione

La decisione di X di dismettere il programma di Revenue Sharing risponde all'esigenza di allineare gli incentivi verso la produzione di materiale che dimostri originalità e creatività. Il sistema precedente, attivo per i partecipanti già registrati fino al 7 settembre 2026, sarà integralmente sostituito il giorno successivo dal nuovo programma.

Questo cambiamento strategico mira a elevare la qualità dei contenuti, premiando i creator che generano materiale autentico e trasformativo.

Criteri di accesso e requisiti

L'adesione al programma Original Content Rewards è subordinata a specifici requisiti: è indispensabile un abbonamento a uno dei livelli Premium di X, possedere almeno 500 follower verificati e aver generato 500.000 impressioni nella Home Timeline da parte di utenti verificati negli ultimi 90 giorni. Questa impostazione è volta a promuovere un utilizzo più costruttivo della piattaforma, scoraggiando la diffusione di contenuti riciclati o privi di valore aggiunto.

Valorizzazione dell'originalità

Il nuovo sistema riconosce e premia una vasta gamma di contenuti originali, inclusi report, analisi approfondite, foto e video realizzati dai creator, meme, grafiche e commenti.

Al contrario, i contenuti ripubblicati o riutilizzati senza una significativa rielaborazione non saranno idonei. Questa iniziativa rappresenta un tentativo concreto di X di ricalibrare le dinamiche della creazione di contenuti, privilegiando l'autenticità e l'innovazione.

Le ragioni del cambiamento

La principale motivazione dietro questa trasformazione risiede nella percezione che gli incentivi del vecchio sistema fossero "malallineati" rispetto agli obiettivi della piattaforma. X intende così creare un ecosistema dove i creator siano incentivati a produrre contenuti unici e autentici, piuttosto che limitarsi a riaggregare informazioni già esistenti.

Reazioni e prospettive future

La comunità dei creator ha accolto il lancio del nuovo modello con cauto ottimismo.

Molti hanno espresso interesse a esplorare le opportunità offerte da X, attratti dalla promessa di un riconoscimento più equo del loro impegno creativo. Non mancano tuttavia le critiche, con alcuni che sollevano dubbi sul bilanciamento tra l'enfasi sull'originalità e la potenziale portata di pubblico. L'iniziativa di X, nel suo complesso, costituisce un passo significativo verso la promozione di interazioni più autentiche e creative nel panorama digitale. La sua efficacia sarà valutata nei prossimi mesi, ma l'idea di premiare l'originalità potrebbe delineare un nuovo standard per le piattaforme social future.