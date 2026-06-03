Una nuova iniezione di capitale per Suno accelera il passo della piattaforma di intelligenza artificiale per la creazione musicale: mercoledì 3 giugno 2026, l’azienda ha annunciato di aver raccolto 400 milioni di dollari in un round di Serie D, che porta la sua valutazione a 5,4 miliardi di dollari, raddoppiando quella di appena sette mesi fa. Il dato sottolinea la fiducia degli investitori nella crescita della società, malgrado le battaglie legali in corso.

Finanziamento Record e Crescita Vertiginosa

Il round di Serie D da 400 milioni di dollari è stato guidato da Bond Capital, con la partecipazione di IVP, Forerunner, Union Square Ventures, Alkeon e Quiet, oltre al supporto di investitori esistenti come Matrix, Lightspeed, Menlo Ventures e Schroders Capital.

La valutazione di 5,4 miliardi di dollari rappresenta più che un semplice salto di scala: era di 2,45 miliardi di dollari appena sette mesi fa, grazie alla Serie C conclusa nel novembre 2025.

Questi dati confermano la traiettoria rapida di Suno, che si conferma la startup di generazione musicale AI più valutata.

Oltre ai fondi, il modello di business continua a performare: la piattaforma conta oltre 2 milioni di abbonati ed è in corsa per raggiungere 300 milioni di dollari annui di ricavi ricorrenti (ARR).

Contenziosi Legali e Strategia Difensiva

Il successo finanziario si scontra con una controversia legale significativa. Suno ha ammesso di aver addestrato i propri modelli su brani protetti da copyright senza autorizzazione esplicita.

L’azienda sostiene che l’uso rientra nel concetto di fair use, ma riconosce che l’applicazione di questa dottrina è complessa e altamente contestuale.

I detentori dei diritti, tra cui Universal Music Group (UMG), Sony e l’ente tedesco GEMA, hanno proseguito le azioni legali. Warner Music Group (WMG), invece, ha trovato un accordo lo scorso novembre, siglando una licenza con Suno.

Solo nelle prime azioni legali del 2024, Sony e UMG avevano denunciato l’uso di 560 brani protetti. Qualche settimana fa la denuncia è stata ampliata, estendendo la violazione a oltre 61.000 brani utilizzati nei training dell’AI.

Successo sul Mercato e Numeri di Utilizzo

Nonostante le controversie, gli utenti continuano a utilizzare intensamente la piattaforma: al momento della Serie C, stando a un pitch deck, venivano generati oltre 7 milioni di brani al giorno.

Il posizionamento di Suno in cima alle classifiche dell’App Store musicale ribadisce il forte interesse degli utenti.

La sua tecnologia consente di creare canzoni complete partendo da prompt testuali, specificando genere, strumenti e testi. Il modello genera una traccia digitale in pochi secondi, con vocazione sia per creatori amatoriali sia per professionisti della musica.

Investitori e Strategie Future

Bond Capital conduce il round assieme a investitori storici propensi ad accompagnare startup AI in rapida espansione. Con questa iniezione di liquidità, Suno conferma di voler scalare la propria offerta, potenziare lo sviluppo prodotti e incrementare il personale.

Il messaggio del CEO Mikey Shulman è chiaro: l’azienda è “entusiasta della partecipazione di artisti, produttori, autori e professionisti dell’industria musicale”, pur senza rivelare nomi specifici.

La strategia sembra muoversi su due fronti: da un lato l’espansione tecnologica e commerciale, dall’altro affrontare con risorse solide le incertezze legali.

In sintesi, Suno raccoglie consensi e capitali da un mercato che scommette con decisione sulla centralità dell’intelligenza artificiale nella musica. Al tempo stesso, rimane al centro di una delle questioni più dibattute: il confine tra creatività generativa e tutela dei diritti intellettuali.