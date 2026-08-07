Oggi, venerdì 7 agosto 2026, si conclude l'ultima opportunità per assicurarsi un pass per TechCrunch Disrupt 2026 con un risparmio complessivo che può raggiungere i 400 $. Una promozione lampo, valida solo fino a questa sera, aggiunge un ulteriore sconto di 100 $ al taglio di prezzo già attivo di 300 $. Dopo le 23:59 PT di oggi, il costo dei biglietti aumenterà, anticipando la prossima fascia di tariffazione che entrerà in vigore il 21 agosto 2026.

Questa offerta speciale rappresenta l'occasione più vantaggiosa per i partecipanti. Lo sconto aggiuntivo di 100 $ è applicabile ai pass Founder, Investor o Attendee, portando il risparmio totale a 400 $.

Si tratta della migliore promozione disponibile prima dell'evento, rendendo questa giornata cruciale per chi intende partecipare.

L'Evento: TechCrunch Disrupt 2026

TechCrunch Disrupt 2026 si terrà dal 13 al 15 ottobre 2026 presso il Moscone West di San Francisco. L'evento è destinato a riunire oltre 10.000 figure chiave del settore, tra cui fondatori, venture capitalist, innovatori e sviluppatori. Non è una semplice conferenza passiva, ma un'esperienza interattiva e curata, con un programma ricco di relatori di spicco, workshop pratici, numerose opportunità di networking e iniziative post-evento, tutte volte a generare slancio e nuove prospettive per il successo futuro nel mondo della tecnologia.

I Palchi Tematici

La programmazione di Disrupt 2026 si articola su diversi palchi, ciascuno dedicato a temi specifici e all'avanguardia:

Il Disrupt Stage , il palco principale, ospiterà discussioni approfondite sulle maggiori trasformazioni tecnologiche attuali. Tra gli interventi previsti, Panos Panay, SVP Devices di Amazon, esplorerà il futuro post-smartphone, mentre Amjad Masad, fondatore e CEO di Replit, affronterà l'impatto di un mondo in cui chiunque può sviluppare software.

, il palco principale, ospiterà discussioni approfondite sulle maggiori trasformazioni tecnologiche attuali. Tra gli interventi previsti, Panos Panay, SVP Devices di Amazon, esplorerà il futuro post-smartphone, mentre Amjad Masad, fondatore e CEO di Replit, affronterà l'impatto di un mondo in cui chiunque può sviluppare software. L' AI Stage si concentrerà sulle lacune di sicurezza e sui cambiamenti nei modelli di business che l'intelligenza artificiale sta imponendo a ogni azienda SaaS.

si concentrerà sulle lacune di sicurezza e sui cambiamenti nei modelli di business che l'intelligenza artificiale sta imponendo a ogni azienda SaaS. Il nuovo Smart Money Stage approfondirà argomenti come le stablecoin, i pagamenti istantanei e il ruolo crescente dell'AI nella fiducia finanziaria.

approfondirà argomenti come le stablecoin, i pagamenti istantanei e il ruolo crescente dell'AI nella fiducia finanziaria. Il nuovo Smart Systems Stage offrirà una prospettiva sulle scoperte nella fusione nucleare e sulle sfide della rete elettrica necessarie per alimentare il prossimo decennio dell'AI.

offrirà una prospettiva sulle scoperte nella fusione nucleare e sulle sfide della rete elettrica necessarie per alimentare il prossimo decennio dell'AI. Il Builders Stage, un appuntamento consolidato, fornirà consigli pratici a fondatori e investitori su come raccogliere fondi, assumere talenti e scalare le proprie imprese.

Benefici Esclusivi del Pass

La maggior parte dei pass per Disrupt 2026 garantisce anche l'accesso a Startup Battlefield, una competizione dal vivo dove 200 startup si sfideranno per la prestigiosa Battlefield Cup.

I partecipanti avranno inoltre l'opportunità di esplorare l'Expo Hall, che ospiterà centinaia di startup pronte a presentare le loro innovazioni, e di sfruttare le numerose occasioni di networking, pensate per soddisfare le esigenze di fondatori, investitori e professionisti in cerca di nuove conoscenze e connessioni.

Considerando il potenziale risparmio di 400 $, questa offerta rappresenta la scelta più conveniente per chi ha già in programma di partecipare a TechCrunch Disrupt 2026. L'evento promette tre giorni intensi di confronto, innovazione e connessioni nel cuore della scena tecnologica di San Francisco. Non perdere l'occasione di assicurarti il miglior prezzo prima che la promozione scada questa sera.