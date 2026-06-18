L’annuncio di Apple del 18 giugno 2026 segna una svolta normativa significativa nel mercato digitale brasiliano. Da questa data, gli sviluppatori hanno la possibilità di distribuire le proprie app iOS tramite store alternativi e di gestire i pagamenti per beni e servizi digitali al di fuori dell’App Store ufficiale. Questa decisione è il risultato di un accordo raggiunto con l’autorità brasiliana per la concorrenza, il CADE, e si allinea a precedenti aperture già implementate in Unione Europea e Giappone.

L'accordo tra CADE e Apple: dettagli e obiettivi

L’intesa tra Apple e il Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) è stata formalizzata con un Termo de Compromisso de Cessação (TCC), approvato all’unanimità il 23 dicembre 2025. L’obiettivo principale è superare pratiche considerate anticoncorrenziali, tra cui il divieto di utilizzare store alternativi e l’imposizione del sistema di pagamento in-app di Apple (IAP), spesso accompagnato da clausole anti-steering che limitavano la libertà degli sviluppatori.

Il nuovo quadro normativo impone ad Apple di offrire agli sviluppatori opzioni di pagamento esterne e di permettere la promozione di offerte al di fuori dell’applicazione. Tutto ciò deve avvenire garantendo un linguaggio neutro e trasparente verso l’utente, senza ostacolare l’esperienza d’uso.

Inoltre, l’ecosistema digitale brasiliano è ora tenuto ad accogliere canali di distribuzione alternativi alle piattaforme proprietarie di Apple.

Novità introdotte da Apple per il mercato brasiliano

Come comunicato da Apple il 18 giugno 2026, oltre alla possibilità di utilizzare store alternativi e sistemi di pagamento esterni, l’azienda ha introdotto una procedura di notarizzazione per le app distribuite al di fuori dell’App Store. Ha inoltre stabilito requisiti formali specifici per i marketplace alternativi, con l’intento di proteggere i minori e contrastare efficacemente truffe e contenuti inappropriati.

Contestualmente, Apple ha aggiornato l’“Attachment 12” del Developer Program License Agreement.

Questa revisione applica la nuova struttura commissionale denominata Core Technology Commission (CTC) – introdotta a gennaio 2026 in sostituzione della precedente Core Technology Fee (CTF) – non solo alle app distribuite tramite l’App Store, ma anche a quelle veicolate via web o attraverso i marketplace alternativi. Gli sviluppatori brasiliani sono tenuti ad accettare i nuovi termini entro il 6 luglio 2026.

Il contesto globale e le implicazioni per gli sviluppatori

La decisione adottata in Brasile si inserisce in un contesto regolamentare globale in rapida evoluzione. In Europa, il Digital Markets Act ha già da tempo aperto alla concorrenza, influenzando il modello di distribuzione delle app e imponendo commissioni aggiuntive e procedure di sicurezza, come la notarizzazione delle applicazioni.

In Giappone, analoghe aperture erano state introdotte dal Mobile Software Competition Act già a fine 2025, generando reazioni significative da parte di sviluppatori come Epic Games.

Per gli sviluppatori brasiliani, questa apertura si traduce in una maggiore autonomia nella scelta dei canali di distribuzione e dei sistemi di pagamento, con un potenziale miglioramento dei margini. Tuttavia, ciò comporta anche nuovi adempimenti tecnici e regolatori. La notizia migliora lo scenario competitivo locale, ma richiede una curva di apprendimento per comprendere le nuove commissioni, le procedure di notarizzazione e i requisiti normativi.

Per Apple, l’introduzione della CTC e delle nuove regole rappresenta una strategia per contenere il potenziale impatto sulle entrate, pur garantendo un’apertura formale.

Il termine del 6 luglio 2026 per l’adesione sottolinea una notevole rapidità operativa, testimoniando la volontà di conformarsi al TCC in tempi stretti.

Questo sviluppo invia anche un segnale chiaro ad altri mercati dove Apple è sotto pressione normativa: evoluzioni simili in altre regioni potrebbero accelerare ulteriormente l’evoluzione dell’economia delle app globale.

In conclusione, l’apertura dell’ecosistema iOS in Brasile introduce un equilibrio tra libertà di mercato e controllo sulla sicurezza, delineando un modello ibrido che fonde concorrenza e regolazione tecnica. Il settore osserva con grande attenzione, consapevole che le scelte attuali potrebbero ridefinire il nuovo perimetro della distribuzione digitale su iOS.