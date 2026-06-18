Il Texas è stato colpito da un attacco informatico nel 2026, compromettendo dati sensibili di milioni di residenti. Un data breach statale ha permesso agli hacker di accedere a patenti di guida e passaporti di oltre 3 milioni di persone. L'incidente, confermato dalla Texas Parks & Wildlife, ha rivelato vulnerabilità nelle infrastrutture digitali, gestite da un fornitore di sistemi di licenze per caccia e pesca.

Violazione dati statali: dettagli e impatto

Natura e tempistica dell'incidente restano ignote. L'accesso hacker al sistema del fornitore di licenze ha evidenziato lacune nella sicurezza cibernetica.

Oltre a patenti e passaporti, compromessi indirizzi email, numeri di telefono e residenziali. La violazione sottolinea l'urgenza di rafforzare la protezione dei dati personali.

Il caso Carnival: un attacco separato

Parallelamente, un'altra violazione ha interessato i cittadini texani, legata alla compagnia di crociere Carnival. Un attacco distinto, rilevato il 14 aprile 2026, ha coinvolto la rete informatica aziendale. Gli hacker, tramite ingegneria sociale, hanno ingannato un dipendente per accedere a una porzione del sistema, esponendo informazioni personali e sensibili di migliaia di clienti e dipendenti, inclusi numerosi texani.

Le informazioni compromesse includono nomi, indirizzi, email, numeri di telefono, date di nascita e numeri identificativi di documenti governativi (passaporti, patenti di guida).

La violazione è stata circoscritta a una "piccola porzione" dei sistemi Carnival, senza ulteriori attività non autorizzate.

Misure di sicurezza e raccomandazioni

Texas e Carnival collaborano con esperti di sicurezza informatica e forze dell'ordine per indagare e potenziare le difese. Agli individui colpiti si consiglia vigilanza: monitorare conti bancari, rapporti di credito e comunicazioni email per attività sospette. Si raccomanda di considerare l'attivazione di un avviso di frode o un blocco del credito presso le principali agenzie. Questi episodi evidenziano l'importanza di misure di sicurezza avanzate per la protezione dei dati personali in un'epoca di costante minaccia di attacchi informatici, offrendo insegnamenti per migliorare la resilienza cibernetica e la tutela delle informazioni.