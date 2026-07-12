La Ninja Slushi Twist si afferma come l’aggiornamento più significativo nella gamma di macchine per bevande ghiacciate di SharkNinja, promettendo di rivoluzionare l’estate. Questa nuova macchina per bevande fredde introduce una doppia camera indipendente e l’innovativa tecnologia Dual SlushAssist, permettendo di creare due gusti contemporaneamente con regolazione automatica della temperatura e una pratica funzione “swirl” senza complicazioni. A differenza del modello originale, che disponeva di un unico cilindro, la Slushi Twist consente di preparare simultaneamente due drink completamente diversi — dalla frutta ai frappé, fino a cocktail o mocktail — regolando automaticamente la temperatura per ciascuna formula.

Due camere, due bevande, massima flessibilità

Il design della Ninja Slushi Twist, con i suoi due serbatoi da 48 once ciascuno (per un totale di 144 once), è studiato per produrre oltre dieci porzioni per sessione, rendendola ideale per feste e incontri estivi. Ogni camera opera in modo completamente indipendente, offrendo una versatilità eccezionale: è possibile dedicare una sezione alla preparazione di cocktail alcolici (con una gradazione fino al 20% di alcol) e l’altra a opzioni analcoliche, perfette per bambini o ospiti che preferiscono bevande diverse. Questa configurazione elimina la necessità di scegliere un unico gusto, garantendo varietà e soddisfazione per tutti.

Dual SlushAssist: la tecnologia che semplifica la preparazione

Il cuore pulsante dell’innovazione è la tecnologia Dual SlushAssist™. Questo sistema intelligente è in grado di riconoscere il contenuto specifico di ogni camera, regolando automaticamente la temperatura ideale con la semplice pressione di un pulsante. Ciò elimina la necessità di impostazioni manuali o di ripetuti tentativi per ottenere la consistenza desiderata. Il risultato è sempre uniforme e ottimale, permettendo di mantenere una consistenza perfetta per un frappé cremoso in una camera, mentre un sorbetto fruttato si congela alla sua consistenza ghiacciata ideale nell’altra.

Effetto “twist” e pulizia intuitiva

Un’altra caratteristica distintiva della Ninja Slushi Twist è il suo dispenser a twist.

Ruotando l’apposita manopola posizionata sul vassoio di raccolta, è possibile creare un affascinante effetto “swirl”, miscelando i due gusti in un unico bicchiere. Questa funzione è perfetta per realizzare bevande stratificate e visivamente d’impatto con il minimo sforzo, aggiungendo un tocco scenografico alle serate. Anche la pulizia è stata pensata per essere estremamente intuitiva: basta premere un pulsante o utilizzare il ciclo “rinse”, aggiungendo acqua calda finché non risulta completamente limpida.

Dimensioni e considerazioni sull’investimento

È importante considerare che la Slushi Twist è un modello più ingombrante rispetto alla versione originale, con dimensioni di circa 17,5 x 12 x 16 pollici e un peso di 34 libbre.

Questo aspetto è cruciale per chi dispone di spazi ristretti in cucina. Il prezzo di lancio, fissato a 399,99 dollari negli Stati Uniti, rappresenta un investimento significativo. Tuttavia, tale costo si giustifica pienamente per chi ha l’abitudine di ospitare frequentemente o desidera la massima flessibilità e personalizzazione nella preparazione delle bevande ghiacciate.

Per coloro che utilizzano una macchina per bevande ghiacciate solo saltuariamente, il modello originale potrebbe ancora rappresentare un’alternativa più economica. Ciononostante, la Ninja Slushi Twist si posiziona su un livello superiore, pensata specificamente per chi ricerca funzionalità avanzate, una flessibilità senza pari e un tocco scenografico per rendere indimenticabili le serate estive.