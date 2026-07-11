Il giornalista Alfredo Pedullà ha dedicato un video su Youtube al calciomercato: "C'é un terzino che andrà sul mercato, mi riferisco a Belghali. Un ragazzo, secondo me, molto interessante, al netto di un mondiale che non è stato molto fortunato per lui. A gennaio c'erano stati già degli abboccamenti, come ad esempio quello con la Roma, con Massara che spingeva per portarlo nella Capitale. Ora che l'ex ds giallorosso è a Torino, ci sono stati dei sondaggi della Juventus per capire le condizioni. Si è aggiunto anche il Napoli, che evidentemente non è convinto di poter far attendere ancora a lungo Dodò, che resterebbe in teoria la prima scelta.

Occhio anche all'Inter, soprattutto se la vicenda Khalaili si dovesse sviluppare in un certo modo, perché i nerazzurri avevano già seguito Belghali a gennaio. Il Verona in tutto questo valuta il ragazzo circa 15 milioni di euro".

Inter, Pedullà: 'Ci sono stati sondaggi per Lucumi ma i nerazzurri si sono fermati'

Ancora Pedullà: "Inter e Juventus possono essere rivali di qualche operazione di mercato, al netto del fatto che Marotta e Carnevali sono grandi amici ma non credo che Lucumi possa più accendere un duello. Il difensore colombiano resta più un obiettivo dei bianconeri mentre i nerazzurri hanno effettivamente sondato ma poi si sono fermati li".

Il giornalista sulla questione Ederson ha poi rivelato: "Per l'Atalanta era ed è tutto apposto, perché a Bergamo ritengono che il calciatore sia sano.

Proprio per questo il rientro del brasiliano bloccherà almeno momentaneamente la ricerca di una mezz'ala e in questo discorso si potrebbe congelare la vicenda relativa a Jashari del Milan. Rinnoveranno il contratto a Ederson? Possibile, anche perché l'Atalanta non è abituata a stare con un calciatore in scadenza ma il mercato è ancora lungo e tutto può succedere":

Fiorentina e Cagliari, Pedullà fa il punto

Su Fiorentina e Cagliari Pedullà ha detto: "Alex Jimenez è sbarcato nelle scorse in Italia con un volo proveniente da Madrid e ora dal Bournemouth si appresta a diventa un nuovo calciatore della Fiorentina. Dopo Atta quindi i viola mettono a segno un altro colpo, questa volta per la fascia destra.

Operazione da 20 milioni strutturata sul prestito con diritto di riscatto. Va detto però che il club gigliato non è attivo solo sul mercato in entrata ma anche in quello in uscita: Fazzini infatti lascia i viola per andare al Cagliari, che dopo Winks aggiungono alla rosa un secondo acquisto. Anche in questo caso l'operazione si baserà sul prestito con diritto di riscatto, una formula che era stata proposta anche al Parma e alla Lazio ma che non era piaciuta a entrambe".

Roma, e i nomi che per Pedullà sono in pole

Infine sulla Roma Pedullà ha detto: "Fa piacere che la stampa si sia allineata sul nome che sto facendo da tempo, quello di Garnacho, che secondo me è il principale obiettivo per la fascia sinistra.

Inoltre occhio a Moreira, che è un classe 2004 di grandissimo livello per il quale non sono state presentate ancora offerte. Attenzione però, perché se D'Amico andrà con 30 milioni verrà respinto, cosi come se andrà con 35. Dai 38 in su se ne può parlare. Il terzo nome resta sempre quello di Tresoldi".