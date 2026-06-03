Uber ha annunciato il 3 giugno 2026 l'intenzione di schierare entro l'anno 500 veicoli equipaggiati per la raccolta dati. Questi mezzi, basati su un prototipo di Hyundai Ioniq 5 con un avanzato corredo sensoriale, sono destinati ad alimentare i sistemi delle aziende partner nel settore dei veicoli autonomi (AV), tra cui Avride, Waymo e WeRide.

Uber AV Labs: il fulcro strategico

Il prototipo presentato è il primo veicolo assemblato da Uber (con il supporto di partner) dopo la cessione della propria divisione AV ad Aurora nel 2020. Questa iniziativa è la base operativa di Uber AV Labs, divisione lanciata nei primi mesi del 2026 per centralizzare la raccolta e la condivisione di dati dai veicoli dotati di sensori per i partner della raccolta dati AV.

Il lancio di AV Labs era stato anticipato a fine gennaio 2026, con l'obiettivo dichiarato di impiegare automobili equipaggiate con lidar, radar e telecamere per supportare l'addestramento dei sistemi autonomi.

Tecnologia e scala di raccolta

I veicoli saranno equipaggiati con 14 telecamere, otto lidar a stato solido e nove radar, coordinati da un computer di bordo Nvidia Dual Drive Thor, con installazioni gestite da Roush Performance. Uber prevede che questa flotta raccoglierà 2 milioni di miglia al mese di dati ad alta fedeltà, con 50 veicoli operativi già entro l'estate 2026.

Obiettivi globali e contesto

L'obiettivo è costruire il dataset AV più geograficamente diversificato al mondo, offrendo una visione sincronizzata a 360 gradi per il training dei software di guida autonoma.

Uber vanta già una solida base, avendo collezionato dati da migliaia di veicoli specializzati in decine di città e da centinaia di Lucid Air in USA ed Europa negli ultimi due anni. Questa iniziativa si inserisce in una strategia più ampia, che ha visto Uber lanciare, a febbraio 2026, la suite Autonomous Solutions, fornendo a terzi infrastrutture digitali, operazioni logistiche, supporto normativo e strumenti per mappatura e gestione flotte, anche in collaborazione con Nvidia.

Il valore dei dati real-world

Il modello strategico di Uber riflette una tendenza consolidata nel settore AV: i dati real-world sono il propellente chiave per il progresso dei sistemi basati su intelligenza artificiale (AI) e machine learning (ML).

Informazioni e sensori distribuiti su vasta scala garantiscono la robustezza necessaria per gestire contesti imprevedibili. Uber si posiziona come un hub centrale in questa catena di valore, facilitando la raccolta dati AV.

Implicazioni e sfide

Una rete di 500 veicoli dedicati alla raccolta dati può accelerare significativamente l'addestramento degli AV, migliorando sicurezza e affidabilità. Tuttavia, il vero impatto dipenderà dalla qualità dei dati, dalla copertura geografica reale e dalla collaborazione con i partner. Rischi principali includono sovrapposizioni, duplicazioni o lacune nel dataset, se non gestiti con rigore. Questo modello ridefinisce il ruolo di Uber: da fornitore di mobilità a piattaforma di abilitazione infrastrutturale e operativa per il settore AV.

Con lo schieramento delle 500 auto entro il 2026, Uber mira a consolidarsi come nodo fondamentale nella filiera AV, valorizzando l'accesso ai dati real-world per promuovere uno sviluppo e una commercializzazione più rapidi e ampi dei veicoli autonomi.