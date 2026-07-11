Meta ha recentemente ritirato una controversa funzione di intelligenza artificiale introdotta su Instagram, dopo forti critiche. La funzionalità permetteva la modifica di immagini da account pubblici della piattaforma tramite AI, senza il consenso esplicito dei titolari dei profili.

Lo strumento, denominato Muse Image, era stato lanciato dai Meta Superintelligence Labs. Consentiva agli utenti di generare immagini menzionando profili Instagram pubblici, senza avvisare i proprietari delle foto. L'introduzione ha scatenato un'immediata reazione negativa, con pubblicazioni che hanno fornito guide per disattivarla.

Le critiche e la richiesta di consenso

Organizzazioni per la privacy e rappresentanti di celebrità hanno espresso fermo dissenso. J.B. Branch di Public Citizen ha definito l'iniziativa di Meta una "invasione oltraggiosa" della privacy. L'assenza di un meccanismo di consenso proattivo è stata considerata una grave lacuna.

L'agenzia di talenti CAA ha sollecitato un cambiamento nelle politiche di Meta, insistendo sulla necessità di un consenso chiaro e documentato per l'utilizzo dell'immagine. Anche SAG-AFTRA, il principale sindacato degli attori, ha raccomandato ai propri membri di disattivare le opzioni di condivisione per prevenire utilizzi non autorizzati.

Il ritiro della funzione da parte di Meta

Di fronte alla contestazione, Meta ha rimosso la funzione. Sul proprio blog, l'azienda ha spiegato che l'intento era offrire uno strumento creativo utile, ma ha riconosciuto che la funzione "non aveva colto nel segno" ed è stata disabilitata. Alexandr Wang, a capo dei Meta Superintelligence Labs, ha assicurato che l'azienda sta esaminando il feedback ricevuto per definire le future direzioni.

Privacy e AI: l'importanza del consenso

Questa vicenda evidenzia una questione cruciale nell'era dell'intelligenza artificiale: l'imperativo di ottenere il consenso esplicito degli utenti prima di impiegare le loro immagini in contenuti generati dall'AI. Mentre le aziende tecnologiche progrediscono rapidamente, è fondamentale mantenere un equilibrio tra innovazione e rispetto della privacy individuale.

L'episodio di Meta funge da avvertimento per altre piattaforme, sottolineando l'importanza di implementare meccanismi di consenso robusti e trasparenti. La salvaguardia della privacy deve rimanere una priorità in un contesto tecnologico sempre più pervasivo e invasivo.