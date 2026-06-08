Waymo, la divisione di Alphabet per la mobilità autonoma, ha realizzato una significativa acquisizione nel settore dei veicoli autonomi, comprando un centro prove di 5.500 acri in Arizona. La proprietà, precedentemente legata ad Apple, è stata acquisita per 220 milioni di dollari, come confermato dai documenti della contea di Maricopa, e va a integrare la già estesa rete di siti di test di Waymo.

Dettagli dell'acquisizione del centro prove

Il centro prove, situato a Wittman, Arizona, in prossimità di altre strutture di test, è stato rilevato da Route 14 Investment Partners LLC, una società del Delaware associata ad Apple.

La struttura vanta un percorso cittadino di 115 acri, un'area di 35 acri per la dinamica veicolare, un tracciato ovale di 4 miglia e un'autostrada specificamente progettata per i test di veicoli autonomi. Apple aveva originariamente acquistato la proprietà nel 2021 per 125 milioni di dollari, impiegandola per lo sviluppo di prototipi nell'ambito del suo ambizioso Project Titan, poi dismesso nel 2024 a seguito di ingenti investimenti.

Espansione strategica della flotta Waymo

Questa acquisizione strategica si inserisce in una fase di espansione per Waymo, che gestisce una flotta di circa 4.000 veicoli autonomi. L'azienda ha recentemente introdotto i suoi nuovi furgoni prodotti da Zeekr per i servizi di trasporto e mira a produrre migliaia di robotaxi annualmente, inclusi i modelli Hyundai Ioniq 5 e Zeekr.

Tutti questi veicoli vengono equipaggiati con i sistemi di guida autonoma proprietari di Waymo presso la sua fabbrica in Arizona. L'incremento delle capacità di test è quindi cruciale per sostenere la crescita della sua flotta commerciale, che ha avviato le operazioni a Phoenix e nella contea di Maricopa già nel 2017.

Impatto e leadership nel settore della guida autonoma

L'acquisto consolida la presenza di Waymo in Arizona, una regione fondamentale per i test grazie al suo clima e alla diversità delle superfici stradali, e potenzia l'infrastruttura di test per il futuro dei veicoli autonomi. La nuova struttura permetterà a Waymo di espandere la gamma di prove, includendo test in condizioni climatiche estreme e in vari scenari automobilistici.

Questo passaggio di proprietà, da Apple – dopo l'abbandono del Project Titan – a Waymo, simboleggia un cambio di testimone nel settore della guida autonoma. Mentre Apple si è ritirata, Waymo prosegue con determinazione, esplorando nuove frontiere per il trasporto del futuro. Waymo ha già una solida presenza commerciale in numerose città statunitensi, tra cui Los Angeles, la Bay Area, Austin e Atlanta. Questa recente acquisizione rafforza ulteriormente la sua posizione di leader nella commercializzazione su larga scala della tecnologia di guida autonoma.