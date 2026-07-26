Un'importante novità è stata introdotta per WhatsApp: da oggi è possibile utilizzare due account contemporaneamente direttamente nella stessa applicazione su iPhone. Questa funzionalità supera un limite storico della versione iOS, allineandola alle capacità già presenti su altri sistemi operativi.

Parità funzionale tra Android e iOS

La gestione di due profili WhatsApp sulla stessa app era già una realtà consolidata per gli utenti Android. Su questi dispositivi, la configurazione di un secondo account, associato a un numero di telefono diverso, avveniva tramite le Impostazioni dell'app, selezionando l'opzione "Aggiungi account" accanto al profilo esistente.

Con l'introduzione di questa funzionalità su iPhone, viene colmato un divario atteso da tempo, garantendo una parità di esperienza tra i due sistemi operativi.

Come attivare il multi-account su iPhone

Su iOS, l'interfaccia è stata aggiornata per includere un'icona "+" accanto al nome utente nella scheda "Tu", che consente di aggiungere un secondo account. La configurazione segue il processo standard di WhatsApp: inserimento del numero di telefono, verifica tramite SMS o QR code e impostazione delle preferenze specifiche per ogni profilo. Per una chiara identificazione, l'applicazione visualizza l'immagine del profilo dell'account attivo nella barra di navigazione inferiore.

Gestione indipendente e cambio rapido tra profili

Ogni account garantisce una gestione completamente separata: chat, notifiche, impostazioni e suoni sono distinti e non si sovrappongono. Il passaggio tra i profili è rapido e intuitivo, realizzabile con una pressione prolungata sulla scheda "Tu" o selezionando l'icona a discesa accanto al nome del profilo. Questa soluzione permette di integrare armoniosamente l'uso personale e professionale dell'app, eliminando la necessità di ricorrere a soluzioni alternative come WhatsApp Business o applicazioni clonate.

Disponibilità e rollout graduale

La funzione è già disponibile su iPhone, sebbene il suo rilascio stia avvenendo in maniera graduale. Di conseguenza, alcuni utenti potrebbero averla già attiva, mentre altri dovranno attendere il prossimo aggiornamento dell'applicazione tramite App Store.

L'impatto della nuova funzionalità

Questa innovazione segna un passo significativo verso una gestione semplificata e nativa degli ambiti professionale e privato, senza la necessità di ricorrere a soluzioni di terze parti. La funzionalità multi-account si afferma come strumento essenziale per incrementare la produttività e tutelare la privacy degli utenti, facilitando la netta separazione tra i diversi contesti di comunicazione. In termini di user experience e organizzazione digitale, rappresenta un aggiornamento strategico e molto atteso, che porta iOS allo stesso livello delle capacità già apprezzate su Android.

È importante specificare che ogni profilo richiede un numero di telefono distinto; non è consentito utilizzare lo stesso numero per più account all'interno della medesima applicazione, in linea con le politiche di WhatsApp relative all'identità numerica.

Un'ulteriore evoluzione potrebbe interessare WhatsApp Business, con l'introduzione di una funzione, già in fase di rollout, che permetterebbe di gestire due profili aziendali separati all'interno della stessa app, mantenendo distinte chat, notifiche e dati per ciascun account.

Questa serie di sviluppi conferma l'impegno di Meta nel rafforzare WhatsApp come strumento versatile e sicuro, in grado di soddisfare sia le esigenze degli utenti privati che quelle delle attività professionali. Il multi-account si consolida così non più come un'opzione, ma come una funzionalità chiave per chi gestisce la propria comunicazione digitale su molteplici fronti.