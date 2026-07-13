A Roma, da ottobre, prenderà il via il primo corso ITS "Microsoft AI Architect & Agentic Developer" sull'Intelligenza Artificiale enterprise, organizzato dalla Fondazione ITS Academy Lazio Digital. Il percorso, frutto di un accordo nazionale tra Rete ITS Italia, EY Foundation e Microsoft Italia, è gratuito e rivolto a giovani diplomati. Mira a formare figure capaci di progettare, sviluppare e governare soluzioni AI. Il programma prevede selezione, undici mesi di lezioni pratico-laboratoriali e uno stage di 800 ore presso EY e Microsoft. Finanziato dalla Regione Lazio (ITS Academy 2026), le iscrizioni sono aperte su www.laziodigital.it.

L'iniziativa è tra le prime in Italia a unire sistema ITS Academy, filantropia strategica e partner tecnologico globale. EY Foundation contribuisce con donazioni e propri esperti; Microsoft Italia fornirà docenti specializzati tramite volontariato di competenza.

Obiettivi, sbocchi professionali e impatto sul mercato

L'obiettivo è formare il "tecnico superiore per lo sviluppo di soluzioni AI & Cloud su piattaforme Microsoft" (livello EQF 5), capace di operare sull’intero stack Microsoft Azure. Sbocchi: Azure AI Engineer, Copilot Developer, Cloud Solutions Architect, specialista LLMOps. I moduli specialistici copriranno le tecnologie più avanzate del settore. Euclide Della Vista, presidente della Fondazione ITS Academy Lazio Digital, ha evidenziato l'unicità del percorso: laboratori all'avanguardia, docenti esperti e sbocco diretto nelle aziende dell'ecosistema Microsoft.

Il progetto è il primo risultato dell'accordo tra Rete ITS Italia ed EY Foundation, volto a rafforzare il sistema ITS e i suoi legami con le imprese. Risponde a un'esigenza pressante: studi indicano che l'offerta formativa terziaria in Europa copre meno del 40% della domanda di competenze AI, con un gap significativo nelle aree tecniche. Roma si pone così come polo di eccellenza per la formazione di professionisti digitali, contribuendo a colmare questa lacuna.