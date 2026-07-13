La Federal Aviation Administration (FAA) ha autorizzato SpaceX a riprendere i voli Starship. La decisione segue l'identificazione e l'approvazione delle correzioni al guasto del booster del 22 maggio (Flight 12). Il booster Super Heavy non riaccese i motori in fase di separazione, precipitando nel Golfo del Messico. Il problema, attribuito a “leggeri scostamenti nella sequenza di avvio degli engine” e una rotazione anomala di 90 gradi, ha portato SpaceX a modificare la sequenza di accensione e ad aggiornare i sistemi di allarme e aborti del booster per prevenire errori simili.

Approvazione FAA

La FAA ha indicato come cause probabili “effetti termici sui componenti del sistema di propulsione” e “impostazioni errate degli allarmi motore”. Esaminato il rapporto di SpaceX, l'agenzia ha concluso che le modifiche mitigano i rischi per la sicurezza pubblica, rilasciando la return-to-flight determination e consentendo nuovi lanci.

Prossimo volo: Starlink V3

SpaceX ha annunciato che il prossimo volo, Flight 13, potrebbe avvenire già giovedì 16 luglio. Sarà il secondo test del sistema Starship V3, con l'obiettivo di trasportare in orbita i primi satelliti Starlink di terza generazione. Venticinque satelliti saranno rilasciati, dotati di laser ad alta capacità per connettersi alla costellazione esistente; sei avranno telecamere per documentare l'esterno del veicolo.

Contesto e prospettive

Questo volo è cruciale, primo test pubblico dopo l'IPO di SpaceX del 12 giugno (86 miliardi di dollari raccolti, tra le dieci aziende più valorizzate). Il successo di Starlink V3 e la riciclabilità di Starship sono vitali per la futura redditività, essendo Starlink l'unico business profittevole. Flight 13 valuterà solidità tecnica e affidabilità del sistema V3, validando dispiegamento di Starlink e resistenza. La riuscita è un passo decisivo verso piena operatività di Starship per missioni Artemis della NASA e colonizzazione di Marte. L'autorizzazione FAA riconferma fiducia; l'esito del Flight 13 determinerà la credibilità del programma Starship V3.