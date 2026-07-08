Apple ha siglato un accordo pluriennale con Broadcom, del valore di oltre 30 miliardi di dollari, per la progettazione e produzione di chip di connettività wireless direttamente sul suolo statunitense. Questa intesa strategica prevede la fabbricazione di oltre 15 miliardi di componenti personalizzati destinati ai prodotti Apple, consolidando l'impegno della casa di Cupertino nel rafforzare la sua catena produttiva interna.

L'investimento strategico e la creazione di posti di lavoro

Il nuovo accordo rappresenta uno dei più significativi investimenti di Apple nell'ambito della produzione nazionale.

La collaborazione è incentrata sulla realizzazione di componenti avanzati, cruciali per garantire le performance e la connettività dei dispositivi del marchio. Apple ha dichiarato che questa partnership genererà "centinaia" di nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti, una cifra che, sebbene positiva, appare contenuta rispetto all'entità del massiccio investimento.

Parte integrante dell'intesa è un investimento di 1,5 miliardi di dollari destinato all'espansione e all'ammodernamento delle strutture produttive di Broadcom a Fort Collins, Colorado. In questo stabilimento verranno prodotti componenti radiofrequenza di nuova generazione, inclusi i filtri FBAR, elementi essenziali per le moderne tecnologie di connettività wireless.

Risposta alle pressioni e impegno economico

Questo ingente investimento si inserisce nel più ampio impegno di Apple di destinare 600 miliardi di dollari all'economia statunitense nei prossimi quattro anni. Tale iniziativa fa seguito alle pressioni esercitate dall'amministrazione Trump, che aveva precedentemente minacciato l'introduzione di nuovi dazi sui prodotti Apple nel tentativo di spingere l'azienda a delocalizzare parte delle sue operazioni produttive negli USA. Nonostante l'assemblaggio degli iPhone continui a essere svolto al di fuori degli Stati Uniti, l'accordo con Broadcom segna un passo concreto verso il rafforzamento della presenza industriale di Apple sul territorio americano.

Innovazione e il programma di manifattura americana

Tim Cook, CEO di Apple, ha evidenziato come questa nuova fase della partnership con Broadcom acceleri l'impegno dell'azienda verso la produzione e l'innovazione in America. Cook ha affermato che "i componenti all'avanguardia costruiti a Fort Collins sono essenziali per offrire le prestazioni incredibili e la connettività attesa dai nostri clienti", esprimendo gratitudine per il supporto dell'amministrazione presidenziale a progetti di tale rilevanza. Il coinvolgimento di Broadcom rientra nell'American Manufacturing Program (AMP) di Apple, un'iniziativa lanciata lo scorso anno per potenziare la manifattura statunitense, dimostrando l'intenzione del colosso tecnologico di radicare ulteriormente la sua catena produttiva a livello nazionale.

Prospettive future per l'industria tecnologica USA

Questo considerevole investimento rappresenta una pietra miliare nell'avvicinamento di Apple alla produzione statunitense, riflettendo un impegno tangibile nel sostenere i posti di lavoro e l'innovazione tecnologica domestica. Con la pianificazione di oltre 15 miliardi di chip, Apple e Broadcom si posizionano come attori chiave nel rilancio della manifattura elettronica negli Stati Uniti. Questi passi non solo rispondono a specifiche pressioni politiche, ma tracciano anche una nuova direzione per l'intero settore tecnologico, orientandolo verso una maggiore sostenibilità e un rafforzamento industriale a lungo termine.