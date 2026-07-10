HyperTexting, la nuova app per iOS, rivoluziona la navigazione, trasformando il web aperto in un feed social. L'app, ideata da Caleb Hailey, esperto tecnologico ventennale, mira a semplificare l'interazione online, rendendola intuitiva come lo scrolling su piattaforme social. L'obiettivo è ripristinare la visione originale di un web decentralizzato e personale.

Il ritorno al web personale

La visione di Hailey per HyperTexting si fonda su un web in cui ogni utente possiede il proprio dominio e condivide contenuti autonomamente. L'avvento dei social media ha però centralizzato le interazioni, introducendo interfacce standardizzate come feed scorrevoli, profili e pulsanti di interazione.

L'app integra questi concetti, permettendo agli utenti di seguire persone, siti web e vari contenuti digitali su una piattaforma unificata.

Il ruolo del protocollo RSS

Nonostante l'approccio innovativo, HyperTexting si basa sul protocollo RSS, fondamentale per gran parte del web, alimentando blog e podcast. A differenza di strumenti come NetNewsWire, che richiedono l'aggiunta manuale dei feed, HyperTexting integra queste funzionalità in modo trasparente. Questo offre un'esperienza familiare, simile ai social media, ma su un'infrastruttura decentralizzata.

Funzionalità chiave di HyperTexting

L'app mira a facilitare la pubblicazione online, rendendo la creazione e l'aggiornamento di siti personali semplice come un messaggio.

HyperTexting introduce anche un sistema di scoperta dei contenuti personalizzato e rispettoso della privacy, con un approccio algoritmico limitato. La possibilità di seguire siti direttamente dall'app, tramite la nuova funzione "follow button", ne è un esempio concreto.

Il nuovo paradigma del web sociale

La visione di HyperTexting celebra il web aperto come il più grande social network decentralizzato esistente. Hailey suggerisce di focalizzare l'attenzione sul World Wide Web per connettersi e dialogare liberamente, piuttosto che sulle attuali piattaforme social. HyperTexting si propone come strumento per riconnettere gli utenti alla rete, facilitando la navigazione dei contenuti con la stessa immediatezza di un feed social tradizionale.

Il futuro di HyperTexting si prospetta promettente, con l'introduzione di abbonamenti premium e sponsorizzazioni per il finanziamento. Questi sviluppi garantiranno nuove funzionalità, potenzialmente rivoluzionando l'interazione con il web.