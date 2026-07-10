Disney+ sta valutando l'introduzione di un livello di streaming gratuito, una mossa strategica per rafforzare la sua posizione nel panorama competitivo attuale. Questa potenziale innovazione è stata discussa da Adam Smith, Chief Product and Technology Officer di Disney, durante un recente incontro interno. L'obiettivo primario è competere efficacemente con i servizi che già offrono contenuti gratuiti supportati da pubblicità, come YouTube e Tubi, rispondendo a un cambiamento significativo nelle abitudini dei consumatori.

L'evoluzione del mercato dello streaming

Il settore dello streaming sta vivendo una trasformazione, con una crescente preferenza dei consumatori per le opzioni gratuite. In aprile 2026, i servizi di streaming free-to-view rappresentavano il 18,7% del tempo di visione televisiva negli Stati Uniti, evidenziando una crescita costante rispetto agli anni precedenti. Questo dato sottolinea come i modelli di visione più economici stiano guadagnando terreno, in parte a causa dell'aumento dei prezzi degli abbonamenti tradizionali. Tale tendenza spinge i principali operatori del mercato a riconsiderare le proprie strategie per attrarre e fidelizzare il pubblico.

La strategia di Disney per ampliare l'audience

L'introduzione di un livello gratuito, che sarebbe naturalmente supportato da pubblicità, potrebbe rappresentare una svolta per Disney+. Questa iniziativa permetterebbe di raggiungere un pubblico più ampio e diversificato, potenzialmente meno propenso a sottoscrivere un abbonamento a pagamento in un mercato già saturo. Le discussioni online riflettono l'opinione diffusa che un'opzione gratuita con annunci pubblicitari sia una mossa pratica e quasi inevitabile nel contesto attuale del settore.

Implicazioni e prospettive future

Il mercato dello streaming sembra orientarsi verso un formato che ricorda sempre più la TV lineare tradizionale, con un ritorno ai modelli basati sulla pubblicità.

Sebbene non siano ancora stati definiti i dettagli specifici sui contenuti che verrebbero inclusi nel nuovo livello gratuito di Disney+, l'aspettativa è che questa strategia possa generare un incremento delle entrate pubblicitarie e, al contempo, espandere significativamente la base di utenza. Questa mossa potrebbe anche contribuire a mitigare l'impatto di eventuali futuri aumenti di prezzo per gli abbonamenti a pagamento, una preoccupazione comune tra gli osservatori del settore.

Il panorama dello streaming è in continua e rapida evoluzione, e piattaforme come Disney+ devono dimostrare capacità di adattamento per mantenere la propria competitività. L'ipotesi di un livello gratuito si configura come una soluzione innovativa per attrarre quegli utenti che altrimenti sceglierebbero alternative completamente gratuite. Sarà il tempo a confermare se questo nuovo approccio sarà sufficiente a soddisfare le aspettative di una base di consumatori sempre più esigente e frammentata.