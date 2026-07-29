DoorDash si appresta a ridefinire la consegna a domicilio con DoorDash Air, un progetto per una flotta di droni autonomi, per consegne rapide ed efficienti.

DoorDash Air: certificazione FAA e visione

Cruciale l'ottenimento della certificazione Part 135 come vettore aereo dalla Federal Aviation Administration (FAA). L'autorizzazione permette a DoorDash di avviare legalmente consegne commerciali con droni negli Stati Uniti; è l'ottavo operatore. Un'immagine teaser ha mostrato il drone in sviluppo. Harrison Shih, responsabile di DoorDash Air, ha dichiarato: "Vogliamo che la consegna con droni funzioni per qualsiasi commerciante, ovunque."

Partnership e sviluppo futuro

Nonostante lo sviluppo interno, DoorDash manterrà le partnership con Wing di Alphabet e Flytrex.

L'obiettivo è gestire direttamente parte delle operazioni. Il prossimo traguardo è l'autorizzazione Beyond Visual Line of Sight (BVLOS). Questa certificazione permetterà ai droni di volare autonomamente su distanze maggiori, senza controllo visivo diretto, per rivoluzionare la logistica e ottimizzare efficienza.

Innovazione integrata ed efficienza sostenibile

DoorDash Air nasce da DoorDash Labs, la divisione R&D che ha anche creato Dot, il robot autonomo su marciapiede. Droni e robot integrano un sistema di consegna. La Autonomous Delivery Platform di DoorDash ottimizza le consegne scegliendo il mezzo più efficace (umano, drone o bot). I droni, con consegne sotto le cinque miglia in meno di 25 minuti, sono rapidi, efficienti e vantaggiosi ambientalmente. Integrando droni, robot e IA, DoorDash ridefinisce la logistica, con DoorDash Air come modello per il futuro.