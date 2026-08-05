Il mercato estivo del ciclismo si trasforma in un vero e proprio intrigo internazionale attorno al nome di Paul Seixas. Il prodigio transalpino, fresco di un quarto posto al Tour de France, si trova al centro di un complesso intreccio di mercato che coinvolge direttamente la UAE Team Emirates e la sua attuale squadra, la Decathlon CMA CGM. Nell'intrigo è entrato in gioco anche l'altro talento della nuova generazione, Isaac Del Toro, la cui permanenza in UAE è legata al futuro di Seixas.

La lettera d'intenti con la UAE e il nodo Del Toro

Seixas avrebbe firmato da tempo una lettera d'intenti con la formazione emiratina.

Tuttavia, dall'entourage del gioiello francese trapela un'indiscrezione chiara: nei suoi piani futuri c'è la volontà di correre contro Tadej Pogačar e non al suo fianco. Un'eventuale liberazione o cancellazione di quell'accordo preliminare costerebbe però cifre importanti.

Nel frattempo, l'accelerazione della UAE per blindare il transalpino ha congelato le trattative per il rinnovo di Isaac Del Toro. Il talento messicano ha chiesto garanzie chiare ed è pronto a valutare la cessione qualora Seixas dovesse approdare nella stessa squadra. Sebbene il contratto di Del Toro sia valido fino al 2028, l'accordo non rispecchia più il suo valore dopo le straordinarie prestazioni di questa prima parte di stagione, culminate con il podio e la maglia bianca del Tour de France.

La contromossa della Decathlon per il futuro

La Decathlon CMA CGM non ha alcuna intenzione di lasciar partire Seixas e sta allestendo un roster di primissimo ordine per supportarlo. La squadra ha ingaggiato per le prossime stagioni alcuni gregari di esperienza e di alto livello, che hanno già scortato grandi leader nelle corse a tappe in questi anni, a partire proprio da un compagno di Pogacar alla UAE, il francese Pavel Sivakov.