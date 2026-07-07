Con l’acquisizione del team fondatore di Bud (precedentemente Orchids), Figma compie un passo significativo verso l’integrazione profonda tra design, prototipazione e sviluppo. L’operazione, annunciata il 7 luglio 2026, prevede la chiusura delle attività di Bud e Orchids entro il 18 luglio, richiedendo agli utenti la migrazione dei progetti. Questa mossa strategica evidenzia la volontà di Figma di consolidare nel proprio ecosistema competenze nell’automazione basata su agenti e nella generazione di codice “vibrante” per applicazioni mobile, web, Slack e browser.

Figma: un hub integrato per design e codice AI

L’acquisizione conferma l’intenzione di Figma di superare la sua identità di piattaforma di design, evolvendosi in un hub completo per l’intero ciclo di sviluppo. Grazie a Bud, inizialmente una piattaforma per generare app tramite vibe-coding, Figma potrà integrare funzionalità avanzate, come agenti AI capaci di scrivere codice, interagire con servizi e navigare sul web. Questa iniziativa si allinea con le recenti integrazioni con Codex e Claude Code, e con la crescita di Figma Make, lo strumento che trasforma input testuali in applicazioni web funzionanti.

Cosa cambia per gli utenti di Bud e Orchids

Come comunicato, Bud e Orchids cesseranno le proprie attività entro il 18 luglio 2026.

Gli utenti sono tenuti a migrare i progetti prima di tale data, dopodiché i servizi saranno definitivamente interrotti. Questa decisione sottolinea l’intenzione di Figma di inglobare le nuove tecnologie in modo fluido e diretto, senza mantenere piattaforme parallele.

La strategia AI di Figma: un ponte tra creatività e implementazione

L’accordo con Bud si inserisce in una strategia più ampia di Figma, volta a colmare il divario tra ideazione creativa e implementazione tecnica tramite l’intelligenza artificiale. Con Figma Make, gli utenti possono descrivere in linguaggio naturale ciò che desiderano costruire, e l’AI genera prototipi interattivi e codice, con connessioni a backend come Supabase.

L’integrazione con Codex e Claude Code, insieme all’assistente AI nativo nel canvas, permette editing, automazione e iterazione visiva direttamente all’interno dell’ambiente collaborativo.

La fusione tra design e sviluppo: il futuro di Figma

Figma sta ridefinendo i confini tra design e sviluppo attraverso la combinazione di agenti AI contestuali, editing bidirezionale tra canvas e codice, e integrazioni con codebase reali via GitHub. Il vibe-coding, che genera e modula codice da input visivi e testuali, riduce significativamente la frizione tra l’idea iniziale e la sua implementazione. In questo scenario, gli agenti non si limitano a scrivere codice, ma comprendono il contesto e i design system, trasformando il canvas in un ambiente infrastrutturato e sicuro.

Inoltre, Figma Make ora supporta modifiche dirette nel codice locale, annotazioni contestuali e flussi Git completi – inclusi branching, commit e pull request – direttamente dalla tela di Figma. Questo riflette un’evoluzione della piattaforma, che da semplice strumento di prototipazione visiva si trasforma in un ambiente per l’editing di codice realistico e la governance di livello enterprise.

Questa direzione apre la strada a nuove figure professionali: i designer-agent, ibridi in cui l’interfaccia visiva dialoga direttamente con il codice tramite l’AI, accelerando i processi e democratizzando lo sviluppo.

Integrando il team di Bud, Figma rafforza la sua capacità di unire automazione, intelligenza e design, avanzando con decisione verso un ambiente all-in-one per l’intero ciclo di prodotto.

Il futuro di Figma si profila sempre più come il luogo non solo dove le idee prendono forma, ma anche dove si trasformano concretamente in codice e prodotto.