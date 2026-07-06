Con gli ultimi aggiornamenti di iOS 27, Apple introduce una personalizzazione avanzata per la voce di Siri. Gli utenti possono ora regolare velocità ed espressività, superando la scelta di accento o genere. Questa evoluzione, resa possibile dalla generative AI e introdotta nella terza versione beta per sviluppatori, mira a umanizzare le conversazioni, rendendo Siri più umana e reattiva.

Pace ed Expressivity: le nuove frontiere della personalizzazione

L'aggiornamento beta introduce due nuovi slider per modificare velocità (Pace) ed espressività (Expressivity) della voce di Siri.

Questi controlli, prima etichettati "Coming soon", sono ora operativi, offrendo una personalizzazione in tempo reale. Durante la configurazione, Siri fornisce anteprime istantanee con frasi come "Hai un nuovo messaggio". Tali innovazioni si inseriscono in un più ampio progetto Apple per rendere Siri più intuitiva e integrata nell'ecosistema iOS, anche tramite la nuova app standalone, affiancando i metodi tradizionali di attivazione vocale.

L'intelligenza artificiale generativa per una voce più umana

Grazie all'adozione di modelli audio generativi avanzati, la voce di Siri si distacca dalla rigidità digitale passata. L'aggiornamento garantisce un'esperienza d'uso più fluida, trasformando le interazioni quotidiane in conversazioni più naturali e umane.

Questa tecnologia consente a Siri di imitare fedelmente i modelli di linguaggio umano, migliorando affidabilità e immedesimazione dell'utente. Tale naturalezza arricchisce l'interazione con i dispositivi Apple, rendendola più coinvolgente.

Come configurare le nuove funzionalità di Siri

Per accedere a queste funzionalità, gli utenti devono aggiornare il proprio dispositivo a iOS 27 Developer Beta 3. Le nuove opzioni si attivano nel menu Impostazioni, sezione Siri. Questa configurazione iniziale permette di scegliere tra diverse inflessioni regionali e vocali, consolidando la completa personalizzazione dell'esperienza utente. La funzione di anteprima delle voci espressive introduce un'interfaccia intuitiva per modulare ritmo ed emotività della voce di Siri, favorendo un'interazione più personalizzata e naturale.

L'introduzione di queste nuove funzionalità trascende il mero aggiornamento tecnico. In un'epoca dove le esperienze utente personalizzate sono cruciali, Apple riafferma la sua visione, ponendo l'utente al centro. L'azienda offre strumenti per una personalizzazione profonda, con un impatto tangibile sulla quotidianità di chi interagisce con i dispositivi Apple, rendendo l'assistente virtuale non solo più efficiente, ma intrinsecamente più umano.