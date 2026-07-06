Nell'intelligenza artificiale, il disaccoppiamento tra modelli e agenti è una sfida cruciale. Vercel, attore influente nelle infrastrutture cloud per l'AI, sta ridefinendo l'interazione software-AI con soluzioni innovative.

Flessibilità e sicurezza nel disaccoppiamento

Guillermo Rauch, CEO di Vercel, sottolinea che la separazione modelli-agenti offre maggiore flessibilità e sicurezza. Combinare diversi modelli e agenti, anziché dipendere da un unico fornitore AI, ottimizza prestazioni e costi.

La piattaforma Sandbox di Vercel mitiga i rischi di sicurezza, prevenendo l'addestramento incontrollato dell'AI su dati sensibili.

Casi nel settore aerospaziale dimostrano come una configurazione errata possa causare fughe di informazioni preziose.

Gli agenti: una nuova forma di software aziendale

Secondo Andrew Qu, Chief of Software di Vercel, gli agenti sono una nuova forma di software, più dinamica delle applicazioni web. Vercel stessa si evolve in un agente multifunzionale.

Gli agenti gestiscono compiti ripetitivi e complessi che richiedono ragionamento. L'equilibrio tra autonomia e intervento umano è essenziale per la produttività ottimale.

Eve: il framework di Vercel per lo sviluppo di agenti

Vercel ha sviluppato Eve, un framework per lo sviluppo di agenti. Offre strumenti per gestire accessi, skills e persistenza dei dati, creando un ambiente intuitivo per gli sviluppatori.

L'obiettivo è un'esperienza completa e integrata con partner esterni.

L'impatto sul software aziendale

Gli agenti stanno ridefinendo le infrastrutture aziendali e le relazioni con i laboratori AI. L'adozione di modelli "plug-and-play" sposta l'equilibrio da monopoli a maggiore apertura.

Rauch prevede un futuro con intelligenze decentralizzate e personalizzabili. Questa transizione offre opportunità per migliorare prestazioni, innovazione, sicurezza, gestibilità e costi operativi. Il software aziendale è a un punto di svolta, dove la flessibilità e l'adattabilità degli agenti detteranno le nuove regole, trasformando l'ecosistema attuale.