La città di Rieti ha ospitato, il 4 e 5 luglio, la seconda edizione di Inteligo, un training camp interamente dedicato al mondo dell'intelligenza artificiale. L'evento, tenutosi presso il Polo culturale di Santa Lucia, ha riunito oltre cinquanta relatori di spicco, tra cui ricercatori, accademici, professionisti del settore, rappresentanti di istituzioni e artisti, tutti impegnati in un confronto approfondito.

Il cuore dell'incontro è stato il tema della relazione intrinseca tra pensiero umano e pensiero artificiale, un argomento di grande attualità e rilevanza che ha catalizzato l'attenzione di esperti provenienti da una vasta gamma di discipline.

L'edizione 2026 di Inteligo si è articolata attorno al suggestivo tema "Naturale. Artificiale. La doppia elica del pensiero", integrando in modo sinergico scienza, tecnologia, istituzioni e cultura, e ha visto la partecipazione attiva anche di importanti player tecnologici.

Nel corso dei due giorni di lavori intensi, sono stati esplorati molteplici aspetti legati all'intelligenza artificiale. Si è discusso dello stato dell'arte della ricerca e delle sue più recenti evoluzioni, ma anche delle innovative applicazioni delle nuove tecnologie nella pianificazione urbana e nella creazione di twin city. Un focus specifico è stato dedicato alle opportunità emergenti nel campo delle criptovalute, della blockchain e dei nuovi strumenti per la finanza digitale.

Particolare enfasi è stata posta sui temi cruciali dell'accessibilità, dell'inclusione e della governance del territorio, evidenziando come l'AI possa contribuire a costruire società più eque e funzionali. Una sessione di grande rilievo, intitolata "AI tra sovranità digitale, nuovi equilibri di potere e governance globale", ha visto la partecipazione di specialisti di etica, diritto, filosofia, robotica e media digitali, affrontando le complesse implicazioni sociali e politiche dell'AI.

Inteligo: laboratori per le nuove generazioni e il futuro digitale

Il training camp Inteligo ha riservato ampio spazio anche alle nuove generazioni, proponendo laboratori e workshop interattivi rivolti a bambini e ragazzi.

Queste attività pratiche, incentrate su robotica, intelligenza artificiale e cultura digitale, hanno avuto l'obiettivo primario di avvicinare i più giovani alle tecnologie emergenti, promuovendo al contempo una maggiore consapevolezza sui temi dell'innovazione e preparando i cittadini del futuro alle sfide del mondo digitale.

Il sostegno istituzionale e le partnership di Inteligo

L'iniziativa Inteligo è stata promossa con successo da AxO'_Architetti all'Opera, beneficiando del patrocinio di un'ampia rete di istituzioni e associazioni di prestigio. Tra i sostenitori figurano la Regione Lazio, Anci Lazio, il Comune di Rieti, la Sapienza Università di Roma, l'Università per Stranieri di Perugia, Universitas Mercatorum, Cna, Unindustria, l'Associazione italiana donne ingegneri e architetti e l'IIS 'Celestino Rosatelli' di Rieti. Questo vasto supporto testimonia la rilevanza e l'impatto dell'evento nel panorama nazionale e locale, consolidando il ruolo di Rieti come polo di discussione sull'intelligenza artificiale.