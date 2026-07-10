L'intelligenza artificiale (IA) sta ridefinendo il panorama economico globale, con investimenti infrastrutturali massicci che impongono un ritorno economico altrettanto imponente. Le proiezioni per il 2026 evidenziano la necessità di generare 3 trilioni di dollari di entrate per giustificare gli ingenti esborsi, una sfida cruciale per la stabilità economica.

Prospettive Economiche e Infrastrutturali dell'IA per il 2026

La spesa globale per l'IA è prevista in crescita del 47% anno su anno nel 2026, raggiungendo i 2,59 trilioni di dollari. Le imprese raddoppieranno gli investimenti in modelli generativi e agenti di IA.

L'infrastruttura IA costituirà oltre il 45% della spesa totale. David Cahn di Sequoia, per il 2026, proietta un fabbisogno di spesa di 1,5 trilioni di dollari, con l'obiettivo di raggiungere 3 trilioni di dollari di fatturato per la sostenibilità. Torsten Slok, capo economista di Apollo, avverte che i giganti tecnologici (Google, Meta, Microsoft, Amazon) prevedono una forte accelerazione del flusso di cassa libero entro il 2028 grazie all'IA. Un fallimento in tali obiettivi potrebbe innescare ampie ripercussioni economiche. I fornitori di cloud stanno ampliando le loro capacità per gestire i crescenti carichi di lavoro IA. La spesa per server ottimizzati per l'IA triplicherà nei prossimi cinque anni.

La spesa per i data center aumenterà del 55,8% nel 2026. La spesa mondiale per i modelli IA più che raddoppierà. Le imprese stanno estendendo l'uso di modelli e agenti IA lungo i loro flussi di lavoro.

Il Valore Misurabile e la Governance per le Imprese

Il valore misurabile derivante dall'IA è una priorità per tre quarti dei leader tecnologici. L'allineamento strategico delle iniziative IA con gli obiettivi aziendali e una governance efficace sono fondamentali per dimostrare l'efficacia degli investimenti e garantire risultati concreti e sostenibili a lungo termine.