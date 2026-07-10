OpenAI ha annunciato il lancio della sua nuova famiglia di modelli GPT-5.6, introducendo tre varianti per diverse esigenze: Sol, il più potente; Terra, l'opzione intermedia; e Luna, l'economica. Questi modelli sono progettati per ampliare le capacità in settori chiave come il lavoro aziendale, la programmazione e la ricerca scientifica.

L'efficienza è un pilastro di GPT-5.6: il CEO Sam Altman ha evidenziato che Sol è il 54% più efficiente in termini di token per la codifica, risultando il migliore di OpenAI per efficienza e costo. La famiglia GPT-5.6 eccelle anche nella cybersecurity, offrendo prestazioni avanzate con meno token per attività difensive quali il threat modeling, la revisione del codice e il blue teaming.

Innovazione e confronto

OpenAI ha introdotto anche ChatGPT Work, un nuovo strumento basato su GPT-5.6. Progettato come assistente aziendale, supporta le attività quotidiane come la redazione di documenti, fogli di calcolo e presentazioni. Questo lancio segna una chiara sfida al concorrente Anthropic e al suo modello Fable 5.

Il lancio di GPT-5.6 è stato inizialmente posticipato su richiesta del governo statunitense, per perfezionare le implicazioni di sicurezza. Questa collaborazione ha garantito un rilascio misurato, accolto positivamente dai primi tester.

Prezzi e disponibilità

GPT-5.6 è disponibile su ChatGPT, Codex e tramite l'API OpenAI. I prezzi per milione di token sono: Sol a $5 (input) / $30 (output), Terra a $2,50 (input) / $15 (output) e Luna a $1 (input) / $6 (output).

Questa struttura mira a rendere le soluzioni ad alte prestazioni accessibili a diverse realtà aziendali.

Nel confronto diretto, Sol ha stabilito un nuovo standard di eccellenza, superando il Fable 5 di Anthropic in tutte le metriche critiche, secondo l'Artificial Analysis Coding Agent Index. Con 80 punti, Sol è 2.8 punti sopra Fable 5, usando meno della metà dei token, impiegando meno tempo e costando circa un terzo in meno. Questo vantaggio si estende all'intera famiglia: Terra supera Fable 5 e Luna eccelle rispetto a Opus 4.8.

Le nuove offerte di OpenAI consolidano la sua leadership nel mercato dell'AI, proponendo un'evoluzione nell'interazione aziendale con la tecnologia. Questi strumenti innovativi sono destinati a ridefinire gli standard di efficienza e produttività nel mondo del lavoro.