Nel panorama sempre più competitivo dell'intelligenza artificiale, Elon Musk ha recentemente espresso ammirazione per le tecnologie di Anthropic, in particolare i modelli Mythos e Fable. Musk ha dichiarato di non voler interrompere il supporto a un concorrente diretto, riconoscendo Anthropic come uno dei principali leader del settore.

Elogi e la visione strategica di Musk

Musk ha affermato che, al momento, non esistono modelli pubblicati migliori di Mythos e Fable, evidenziando l'influenza di Anthropic nell'ecosistema AI. Questo riconoscimento riflette un approccio strategico che favorisce la collaborazione.

A riprova, Musk ha citato la decisione di Tesla nel 2014 di non perseguire casi di violazione di brevetti in buona fede e l'apertura della rete Supercharger, esempi del suo approccio non punitivo.

Musk ha inoltre ammesso di essersi sbagliato riguardo ad Anthropic, ricordando un suo post su X del settembre 2025 in cui sosteneva che “vincere non era tra i possibili risultati per Anthropic”. Oggi, invece, li riconosce chiaramente come leader dell'AI e anticipa l'arrivo di Mythos 2.

Anthropic: una partnership cruciale con SpaceX

Anthropic si è affermata come uno dei maggiori clienti di SpaceX, grazie a una partnership strategica di enorme valore. L'accordo prevede l'acquisizione di 300 megawatt di capacità di calcolo dall'unità xAI di SpaceX, coprendo l'intera produzione del data center Colossus 1 di xAI vicino a Memphis, Tennessee.

Questo impegno finanziario, pari a 1,25 miliardi di dollari al mese, si estenderà fino a maggio 2029, sottolineando l'importanza di tale infrastruttura per lo sviluppo dei modelli AI avanzati.

L'investimento di Anthropic in potenza di calcolo evidenzia la crescente domanda di risorse per sviluppare e far crescere modelli AI sofisticati come Mythos e Fable, segnando un passo decisivo verso la loro futura evoluzione.

Contesto regolatorio e impatto sul mercato AI

La revoca delle restrizioni all'export statunitensi, che avevano bloccato i modelli Fable e Mythos, ha avuto un impatto significativo. Le restrizioni, imposte il 12 giugno, sono state rimosse il 30 giugno. Di conseguenza, Fable 5 è tornato disponibile globalmente dal 1° luglio sulle piattaforme di Anthropic, mentre Mythos 5, con minori restrizioni di sicurezza, è stato reintrodotto solo per le organizzazioni statunitensi approvate, dopo l'autorizzazione governativa del 26 giugno.

La sospensione iniziale era stata causata da una scoperta di cybersecurity: ricercatori di Amazon avevano individuato un “jailbreak” che permetteva a Fable 5 di generare codice exploit. Durante il blocco, il valore dei contratti futures pre-IPO di Anthropic è sceso di circa il 3,7%.

In risposta, Anthropic ha intensificato la collaborazione con le agenzie statunitensi, fornendo accesso anticipato ai modelli di frontiera, condividendo informazioni sulle minacce e lavorando per definire standard comuni per la valutazione dei rischi di “jailbreak”. L'azienda sta inoltre elaborando un quadro di riferimento con Amazon, Microsoft e Google per classificare la gravità dei “jailbreak”, in linea con un recente ordine esecutivo sulla sicurezza AI.

L'atteggiamento di Elon Musk verso Anthropic potrebbe influenzare l'intero settore, enfatizzando l'importanza delle alleanze strategiche per stimolare l'innovazione e superare le sfide regolatorie e tecnologiche. Questo scenario di collaborazione promette nuove evoluzioni tecnologiche e l'emergere di mercati innovativi, sostenendo lo sviluppo globale dell'ecosistema AI.