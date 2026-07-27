Nvidia e OpenAI sono impegnate in trattative avanzate per assicurare un finanziamento da 250 miliardi di dollari, destinato alla realizzazione di un mega data center. Questo ambizioso progetto si prefigura come la più grande infrastruttura di questo tipo mai annunciata finora, segnando un passo significativo nel panorama tecnologico globale.

L'iniziativa si inserisce tra i maggiori hub di calcolo dedicati all'intelligenza artificiale e prevede l'utilizzo di risorse energetiche strategiche, controllate direttamente dal governo degli Stati Uniti.

L'operazione è considerata una delle più ambiziose operazioni finanziarie nel contesto del rapido boom dell'IA negli Stati Uniti, evidenziando l'enorme potenziale e gli investimenti che stanno convogliando in questo settore cruciale.

OpenAI, l'azienda nota per lo sviluppo del rivoluzionario ChatGPT, si appresta a prendere in leasing un impianto di dimensioni colossali, con una capacità di 10 gigawatt. Questa struttura all'avanguardia è attualmente in fase di sviluppo da parte della sussidiaria energetica di SoftBank, situata nel sud dell'Ohio. La scelta della località e la portata del progetto sottolineano la sua importanza strategica e infrastrutturale.

Il Progetto: Dettagli e Sviluppo

Il piano prevede che Nvidia fornisca una garanzia finanziaria di circa 250 miliardi di dollari.

Questo supporto è fondamentale per consentire a OpenAI di finalizzare il leasing del campus data center da 10 gigawatt. Il costo complessivo di questa imponente iniziativa potrebbe superare i 500 miliardi di dollari. Questa stima include non solo l'infrastruttura di base, ma anche l'acquisizione dei chip Nvidia, componenti essenziali per l'elaborazione avanzata dell'intelligenza artificiale, e tutte le altre infrastrutture necessarie al funzionamento del centro.

La prima fase del progetto è focalizzata sul raggiungimento di una potenza di circa 800 megawatt e si prevede che sarà completata entro il 2028. Tuttavia, è importante sottolineare che i termini dell'accordo sono ancora in una fase iniziale di negoziazione.

Di conseguenza, l'intesa finale potrebbe ancora subire modifiche o, in ultima analisi, non essere raggiunta, data la complessità e la vastità dell'operazione.

Attori Chiave e Implicazioni Energetiche

La sussidiaria energetica di SoftBank è l'entità responsabile dello sviluppo e della costruzione dell'impianto nel sud dell'Ohio. Parallelamente, Nvidia e OpenAI sono attivamente impegnate nella definizione dei dettagli finanziari e operativi che regoleranno questa collaborazione di vasta portata. La sinergia tra queste aziende è cruciale per il successo dell'iniziativa.

Un aspetto distintivo del progetto è il suo avvalersi di risorse energetiche controllate direttamente dal governo americano. Questo elemento non solo evidenzia il rilievo strategico dell'iniziativa, ma sottolinea anche la sua importanza sia nel settore dell'intelligenza artificiale che in quello energetico nazionale.

Al momento, non sono stati rilasciati commenti ufficiali sull'operazione da parte di Nvidia, OpenAI o il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, mantenendo un velo di riservatezza sulle trattative in corso.