Stando alle notizie di giornata, la Juventus starebbe valutando un nuovo profilo per la porta, individuando in Gregor Kobel un obiettivo di spessore internazionale, mentre il Milan avrebbe intensificato i sondaggi per un nuovo difensore centrale in caso di cessione di Fikayo Tomori. Parallelamente, anche il Napoli starebbe pianificando il futuro sulle corsie esterne, individuando il possibile erede di Miguel Gutierrez, sempre più vicino a salutare gli azzurri.

Juventus, Kobel è il nuovo obiettivo: servirà uno sforzo economico importante

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, per la porta della Juventus sarebbe emerso un nome nuovo: Gregor Kobel.

L'estremo difensore del Borussia Dortmund rappresenterebbe uno dei profili maggiormente apprezzati dalla dirigenza bianconera grazie alla sua esperienza internazionale e alle qualità dimostrate nelle ultime stagioni tra Bundesliga e Champions League. Luciano Spalletti vedrebbe nello svizzero un portiere in grado di garantire affidabilità e leadership a un reparto che potrebbe essere rinnovato.

L'operazione, tuttavia, si preannuncia particolarmente complessa. Giovanni Carnevali e Frederic Massara dovrebbero infatti convincere il Borussia Dortmund a privarsi del proprio titolare, scenario tutt'altro che semplice considerando l'importanza del giocatore all'interno della rosa tedesca. A complicare ulteriormente la trattativa ci sarebbe anche la valutazione del cartellino, stimata intorno ai 35 milioni di euro, una cifra significativa che imporrebbe alla Juventus attente riflessioni prima di un eventuale affondo.

Milan e Napoli guardano in casa Fiorentina: Pongracic e Fortini nel mirino

Anche il Milan continua a lavorare per rinforzare la difesa. Secondo le ultime indiscrezioni, Marin Pongracic della Fiorentina sarebbe finito nel mirino dei rossoneri come possibile sostituto di Fikayo Tomori, difensore che resta tra i principali candidati alla cessione per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Il centrale croato avrebbe una valutazione attorno ai 10 milioni e rappresenterebbe una soluzione ritenuta affidabile per rinforzare il reparto arretrato senza affrontare un investimento eccessivo.

In casa Napoli, invece, si starebbe già programmando il possibile post Miguel Gutierrez, sempre più vicino al Bayer Leverkusen per una cifra intorno ai 30 milioni di euro.

Qualora l'operazione dovesse andare in porto, il direttore sportivo Giovanni Manna potrebbe virare con decisione su Nicolò Fortini, giovane esterno della Fiorentina che in passato era stato accostato con insistenza anche alla Roma. Il classe 2006, valutato circa 10 milioni di euro, rappresenterebbe un investimento in prospettiva, in linea con la strategia del club partenopeo di affiancare giovani di talento a elementi già affermati.