In un'era dove la gestione delle identità aziendali si estende a macchine e agenti di intelligenza artificiale, le soluzioni tradizionali mostrano limiti. La startup israeliana Oak emerge dalla modalità stealth con un prodotto che risolve il caos identitario generato da queste nuove dinamiche. Con un finanziamento iniziale di 60 milioni di dollari, Oak mira a rivoluzionare l'approccio alla sicurezza e al controllo delle identità nelle aziende moderne.

La Soluzione AI-Native per l'Identità Aziendale

Co-fondata da Shai Morag, imprenditore seriale con vent'anni di esperienza nella cybersecurity, Oak ha sviluppato un sistema di controllo unificato per governare le identità in tutta l'organizzazione.

Questo sistema affronta le vulnerabilità nei sistemi di Identity Access Management (IAM), amplificate dall'integrazione degli agenti IA. Il prodotto di Oak adotta un approccio AI-native, posizionandosi come alternativa agli strumenti legacy. Il suo framework di connettori AI mappa l'accesso all'uso effettivo delle applicazioni, revocando in tempo reale i permessi non più necessari, basandosi su una valutazione del rischio.

Il Supporto degli Investitori e il Contesto Competitivo

Il curriculum di Morag, con successi nel settore cybersecurity, ha attratto un round di finanziamento significativo. Accel, CRV e Greylock Partners hanno co-guidato l'operazione, con la partecipazione di altri investitori.

Andrei Brasoveanu di Accel ha espresso fiducia nella capacità di Morag di costruire un'azienda più grande. Il settore della sicurezza delle identità è in rapida evoluzione, come dimostra l'emergere di NewCore, startup con sede a Tel Aviv e San Francisco, che ha ottenuto 66 milioni di dollari. NewCore si concentra su un'architettura di identità aziendale che tratta gli agenti IA come identità di prima classe, con cicli di vita e percorsi di fiducia propri.

Con un team di 50 persone e piani di espansione negli Stati Uniti, Oak si posiziona come pioniere. La visione di Morag è chiara: "nascere come un gigante" e "andare alla grande o tornare a casa", riflettendo un impegno totale. La capacità di scalare rapidamente sarà cruciale per affrontare la concorrenza in uno spazio dove il vendor lock-in è profondo e l'IA agisce da catalizzatore.

Il successo di Oak nell'ottenere fondi cospicui sottolinea la fiducia del mercato nell'evoluzione della gestione delle identità, con l'IA al centro, migliorando significativamente la sicurezza e la gestione aziendale.