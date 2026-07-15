Trenord ha esteso il servizio contactless "Pay & Go", attivandolo sulla tratta tra Milano Cadorna e Como Lago. L'espansione segue una sperimentazione sui collegamenti aeroportuali e mira a estendere l'acquisto all'intera rete, facilitando i biglietti ferroviari regionali di seconda classe.

Il sistema Pay & Go permette di acquistare il biglietto direttamente ai tornelli o ai totem in stazione. L'operazione è semplice: si appoggia la propria carta di pagamento o lo smartphone (con Apple Pay o Google Pay) sui lettori dedicati prima di salire a bordo.

All'arrivo, il viaggiatore ripete la stessa operazione. Il sistema riconosce il tragitto e applica la tariffa corrispondente, addebitando l'importo corretto.

Durante i controlli a bordo o in stazione, i clienti Pay & Go devono mostrare al personale la carta fisica utilizzata. In caso di pagamento tramite smartphone, è sufficiente comunicare il numero della carta digitale. Per la consultazione degli acquisti, è disponibile un portale dedicato dove visualizzare i dettagli dei viaggi e le ricevute.

Come funziona "Pay & Go"

Il funzionamento di "Pay & Go" prevede due "tap": uno con la carta o lo smartphone sui tornelli o totem POS prima della partenza, e un secondo all'arrivo. Questo meccanismo assicura l'addebito automatico e preciso, basato sul percorso compiuto.

Per le verifiche, è indispensabile esibire la carta di pagamento utilizzata o il numero della carta virtuale, a garanzia della validità del titolo.

Estensione del servizio contactless Trenord

Pay & Go è una soluzione di pagamento contactless già operativa sulle linee del Malpensa Express e in stazioni come Saronno e Busto Arsizio Nord. È compatibile con le principali carte (Visa, Mastercard, Maestro, American Express) e pagamenti via smartphone (Apple Pay, Google Pay). Per la gestione di viaggi e ricevute, i passeggeri accedono al Portale del Viaggiatore, associando la propria carta all'account. L'attivazione è progressiva nelle stazioni Trenord, con tornelli e totem identificabili da grafica dedicata.