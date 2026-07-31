Reddit ha archiviato il secondo trimestre 2026 con risultati finanziari sorprendenti, superando le previsioni di mercato. Nonostante ciò, la piattaforma ha sollevato preoccupazioni tra gli investitori a causa di una segnalata instabilità nel traffico proveniente dai motori di ricerca, un fenomeno attribuito all’evoluzione dell’intelligenza artificiale nei risultati di ricerca.

Performance Finanziaria e Attese Superate

Nel secondo trimestre, Reddit ha registrato un fatturato totale di 805 milioni di dollari, con una crescita del 61% su base annua.

L’utile netto è schizzato a 253 milioni di dollari, in aumento del 183%. Entrambe le metriche hanno battuto le previsioni di Wall Street. L’azienda ha inoltre fornito una guidance positiva per il trimestre in corso, stimando ricavi tra 860 e 870 milioni di dollari, superiori alle attese degli analisti.

L'Impatto dell'AI sul Traffico Organico

Nonostante l’eccellente performance finanziaria, il titolo Reddit ha perso oltre il 10% nel trading after-hours. La causa è stata l’ammissione del CEO Steve Huffman, che ha descritto i referral da motori di ricerca come “choppy”, evidenziando una chiara volatilità. Questo segnale d’allarme sottolinea la dipendenza della piattaforma dalla visibilità organica.

Il cambiamento nel modo in cui Google presenta i contenuti, in particolare attraverso le sintesi AI, sembra erodere la quota di traffico che Reddit ottiene tradizionalmente.

Relazione con Google e Andamento Utenti

Reddit aveva stipulato un accordo nel 2024 per fornire contenuti a Google per l’addestramento dell’AI. Tuttavia, le nuove modalità di presentazione dei risultati AI sembrano trattenere gli utenti direttamente sui motori di ricerca, riducendo i click e le visite verso Reddit. La piattaforma ha espresso incertezza riguardo al rinnovo di questa partnership. Sul fronte degli utenti, sebbene la crescita globale sia proseguita, Reddit ha registrato una lieve flessione negli utenti giornalieri attivi unici statunitensi, passando da 53,5 a 53,2 milioni.

Questa diminuzione ha alimentato la preoccupazione degli analisti riguardo al potenziale di conversione degli utenti e alla dipendenza dal traffico generato dalla ricerca basata sull’AI.

La Visione di Reddit: Comunità e Valore Strategico

Il CEO Steve Huffman ha rassicurato gli investitori, affermando che “Reddit è comunità e conversazione. Le comunità sono universali” e che l’azienda sta lavorando per rendere i contenuti più visibili. Riguardo alla relazione con Google, Huffman ha mantenuto una posizione cauta, indicando che il rapporto “non è binario” e che l’obiettivo è “massimizzare il valore per Reddit”. Questo suggerisce una strategia flessibile per tutelare gli interessi della piattaforma in un panorama digitale in rapida evoluzione.

In sintesi, Reddit ha dimostrato una notevole solidità finanziaria, ma deve affrontare la sfida strategica posta dall’impatto dell’intelligenza artificiale sul traffico da motori di ricerca. La sua capacità di adattarsi a questi nuovi modelli di scoperta e coinvolgimento sarà cruciale nei prossimi trimestri.