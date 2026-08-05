Lucid Motors ha annunciato un significativo rinvio per il suo veicolo elettrico più accessibile, il crossover Cosmos. Il debutto, inizialmente previsto a meno di 50.000 dollari, è ora posticipato al secondo semestre del 2027. La decisione, comunicata dal nuovo CEO Silvio Napoli, mira a prevenire i problemi di qualità riscontrati nei lanci precedenti, in particolare con l'SUV Gravity, e a garantire una solida ripartenza per l'azienda.

La strategia del rinvio: evitare gli errori passati

Il CEO Napoli ha sottolineato come il rinvio del Cosmos sia una mossa strategica per correggere la rotta.

In passato, Lucid ha immesso sul mercato prodotti non pienamente pronti, ha trascurato il servizio post-vendita e ha risposto con lentezza a problemi tecnici e software. Napoli ha ammesso che l'azienda “non ha eseguito in modo coerente”, ha mancato impegni e ha permesso che la complessità interna rallentasse le decisioni.

Riorganizzazione interna e tagli al personale

Dal 1° giugno, Napoli ha intrapreso una profonda ristrutturazione aziendale. Questa include la sostituzione di gran parte del management, tra cui il Senior VP Finance, e una riduzione del personale del 18%, che si aggiunge a un precedente taglio del 12%. Inoltre, è stata soppressa una seconda linea produttiva nello stabilimento in Arizona, una misura dettata dalla domanda inferiore alle aspettative, anche per l'SUV Gravity.

Impatto sui fornitori e sulla catena produttiva

In una comunicazione alla SEC, Lucid ha avvertito che la riduzione dei volumi produttivi potrebbe compromettere i rapporti con i fornitori, potenzialmente portando a rincari o a inadempienze contrattuali. Questo è considerato un effetto a catena inevitabile del rinvio del Cosmos e del riallineamento produttivo in atto.

Il progetto robotaxi con Uber e Nuro: una priorità strategica

Con il rinvio del Cosmos, l'attenzione di Lucid si sposta interamente sul progetto robotaxi, sviluppato in collaborazione con Uber e Nuro. Il CEO Napoli lo ha definito una “top priority e must-win project”. Uber ha già ordinato 10.000 SUV Gravity e 25.000 veicoli basati sulla piattaforma mid-size di Lucid per i servizi di guida autonoma, sebbene questi ultimi non siano previsti in produzione prima della fine del 2028.

Questa collaborazione strategica è supportata anche dal maggiore azionista di Lucid, il Public Investment Fund saudita, che persegue una logica di investimento a lungo termine.

Impatto finanziario: liquidità e crollo in Borsa

Nonostante Lucid abbia garantito sufficiente liquidità fino al 2027, l'azienda ha anche rivisto al ribasso le previsioni di consegna dei veicoli per l'anno in corso. Questa notizia ha avuto un impatto immediato sul mercato azionario, con il titolo di Lucid che ha registrato un crollo di oltre il 15% in un solo giorno.

Il rinvio del Cosmos impone a Lucid un periodo cruciale per ricostruire la fiducia. L'attenzione si concentra ora sulla qualità del prodotto e sulla capacità dell'azienda di onorare gli impegni con i partner strategici.

Il progetto robotaxi con Uber e Nuro assume quindi un'importanza vitale, non solo come nuova frontiera commerciale, ma come dimostrazione di capacità esecutiva e stabilità industriale.

La scelta è netta: un lancio ritardato ma solido è preferibile a una fretta che potrebbe compromettere irreparabilmente la reputazione e la sostenibilità a lungo termine dell'azienda.