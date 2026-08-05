Jeff Dean, figura di spicco nel panorama tecnologico mondiale, ha annunciato la sua uscita da Google dopo 27 anni di carriera di successo. Il suo obiettivo è fondare Discovery Loop, una nuova startup che mira a rivoluzionare la ricerca scientifica attraverso l'intelligenza artificiale (AI).

Discovery Loop: accelerazione della ricerca scientifica

Dean, con un team di ricercatori di alto livello – Sanjay Ghemawat, Quoc Le e Oriol Vinyals – lancia Discovery Loop come public benefit corporation. La missione è chiara: sfruttare l'AI avanzata per aumentare drasticamente velocità ed efficienza della ricerca scientifica.

Questo include l'uso di algoritmi potenti per generare e iterare migliaia di esperimenti in parallelo, con l'ambizione di automatizzare parzialmente i processi tradizionali di ricerca e sviluppo. L'azienda intende anche impiegare l'AI per creare sistemi di AI più potenti, un processo noto come auto-miglioramento ricorsivo, eliminando l'intervento umano nel ciclo di iterazione.

L'iniziativa di Discovery Loop si propone di superare le limitazioni dei metodi di ricerca tradizionali, spesso rallentati da iterazioni umane. Attraverso l'automazione di cicli sperimentali completi, l'AI promette di ridurre il tempo necessario per scoperte scientifiche significative, aprendo nuove frontiere.

Sostegno finanziario e strategico

Il progetto di Dean ha attratto notevole interesse e supporto. Tra i partner figura Alphabet, la società madre di Google, che partecipa come investitore fondante e partner per il cloud computing. Il round di finanziamento iniziale è stato co-guidato da Radical Ventures e Khosla Ventures, con la partecipazione di Kleiner Perkins, Lightspeed e Doerr Capital.

Il team fondatore di Discovery Loop ha affermato: "Accelerando in modo fondamentale il processo di scoperta ingegneristica e scientifica, possiamo offrire i benefici di tecnologie trasformative al mondo in tempi molto più rapidi."

L'eredità di Jeff Dean in Google e la visione futura

Durante la sua illustre carriera, Jeff Dean è stato cruciale nello sviluppo delle infrastrutture fondamentali di Google.

I suoi contributi includono i sistemi di crawling e indicizzazione, i sistemi di gestione delle query e i modelli multimodali di Google Gemini. Il suo impatto è stato determinante nel plasmare l'approccio iniziale dell'azienda alla ricerca sull'intelligenza artificiale.

Dean ha evidenziato l'opportunità per l'AI di automatizzare più completamente ciò che è stato tradizionalmente un ciclo sperimentale ad alta intensità umana. Questo, a suo avviso, porterà a una maggiore quantità e qualità degli esperimenti, culminando in scoperte e progressi scientifici significativi.

Con la fondazione di Discovery Loop, l'ambizione di Jeff Dean e del suo team è chiara: guidare una rivoluzione nel modo in cui l'intelligenza artificiale viene impiegata nella scienza, accelerando la realizzazione delle sue promesse di trasformazione globale.